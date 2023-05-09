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    • «Этому нет никакого объяснения»: Романцев раскритиковал защитника «Спартака»

    «Этому нет никакого объяснения»: Романцев раскритиковал защитника «Спартака»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал защитника Алексиса Дуарте за удаление в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

    – Как можно объяснить удаление Дуарте?

    – Этому нет никакого объяснения. Зачем парагвайцу нужно было так косить Малкома в центре поля – в ситуации, которая абсолютно не диктовала такую агрессию? Появление этого защитника в «Спартаке» вызывает много вопросов.

    • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
    • Это его первый опыт в Европе.
    • 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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