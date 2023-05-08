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    • Кроос ответил на слова Руни, что «Манчестер Сити» разнесет «Реал»

    Кроос ответил на слова Руни, что «Манчестер Сити» разнесет «Реал»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал заявление Уэйна Руни.

    Англичанин считает, что «Манчестер Сити» разнесет мадридцев в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Каждый раз одно и то же. В прошлом году были похожие высказывания. Никто не ожидал, что мы победим, а мы смогли.

    Такие слова не влияют на нас, не дают дополнительную мотивацию, потому что мы и так максимально мотивированы», – сказал Кроос.

    • «Реал» примет «Сити» 9 мая в 22:00 мск.
    • Ответный матч состоится в Англии 17 мая.
    • В прошлом сезоне испанцы уступили этому же сопернику на выезде 3:4, а дома победили 3:1.

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    Источник: Football Espana

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    08.05.2023 23:44
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