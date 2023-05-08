Кроос ответил на слова Руни, что «Манчестер Сити» разнесет «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал заявление Уэйна Руни.
Англичанин считает, что «Манчестер Сити» разнесет мадридцев в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Каждый раз одно и то же. В прошлом году были похожие высказывания. Никто не ожидал, что мы победим, а мы смогли.
Такие слова не влияют на нас, не дают дополнительную мотивацию, потому что мы и так максимально мотивированы», – сказал Кроос.
- «Реал» примет «Сити» 9 мая в 22:00 мск.
- Ответный матч состоится в Англии 17 мая.
- В прошлом сезоне испанцы уступили этому же сопернику на выезде 3:4, а дома победили 3:1.
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Источник: Football Espana