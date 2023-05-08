Хохлов назвал причины поражения «Сочи» от «Локомотива»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов подвел итоги проигранного матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.

«Локо» обогнал «Сочи» в турнирной таблице чемпионата.

«К сожалению, так бывает. За игру абсолютно не стыдно. Только что об этом парням сказал. Потому что действительно создавали моменты, но реализация нас подвела.

На мой взгляд, очень простые голы пропустили. Тот план, который вырабатывали на игру, смогли реализовать, но нелепые ошибки определили исход матча.

Банальная реализация. Не надо второго смысла искать. Конечно, травма Джорджевича – потеря. Нас просто подвела реализация», – сказал Хохлов.

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