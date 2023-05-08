Джикия: «Полностью поддерживаю решение сборной об отказе участвовать в азиатском турнире»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отказ сборной России от участия в турнире CAFA.
«Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате CAFA. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать. Поэтому я согласен с нашим руководством.
Жду, когда сборная России вновь соберется, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части», – сказал Джикия.
- В турнире CAFA сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Он пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Его спонсором будет «Газпром».
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Источник: ТАСС