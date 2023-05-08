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    • Джикия: «Полностью поддерживаю решение сборной об отказе участвовать в азиатском турнире»

    Джикия: «Полностью поддерживаю решение сборной об отказе участвовать в азиатском турнире»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отказ сборной России от участия в турнире CAFA.

    «Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате CAFA. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать. Поэтому я согласен с нашим руководством.

    Жду, когда сборная России вновь соберется, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части», – сказал Джикия.

    • В турнире CAFA сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Он пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

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    Источник: ТАСС

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    08.05.2023 17:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1859

      Artemka444 13 часов назад

      Вот дебилушка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19675

      Cleaner 17 часов назад

      Конечно, Джикия, отдыхать летом лучше, чем работать...

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