Джикия: «Полностью поддерживаю решение сборной об отказе участвовать в азиатском турнире»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отказ сборной России от участия в турнире CAFA.

«Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате CAFA. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать. Поэтому я согласен с нашим руководством.

Жду, когда сборная России вновь соберется, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части», – сказал Джикия.

В турнире CAFA сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Он пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

Его спонсором будет «Газпром».

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