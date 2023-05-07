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    «Пари НН» – «Урал»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

    «Пари НН» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ.

    • Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в воскресенье, 7 мая.
    • Начало – в 14:00 мск.

    «Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Михайлов, Севикян, Сулейманов.

    «Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Каштанов, Бикфалви, Ранджелович.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    07.05.2023 13:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      Val 46 19 часов назад

      сыграли нулевую ничью. В створ ворот попали по одному разу. Желания победить не проявляли. Чем занимались на поле непонятно. А еще обсуждают вопрос об увеличении числа команд в РПЛ. Те, что есть, не играют, а мучаются.

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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      2897

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      Рейтинг: +128

      witalik 22 часа назад

      Вперёд, наш Нижний Новгород!!!

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      Рейтинг: +6467

      Ганнибал Лектор 22 часа назад

      Удачи Уралу!

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