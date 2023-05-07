«Пари НН» – «Урал»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

сыграли нулевую ничью. В створ ворот попали по одному разу. Желания победить не проявляли. Чем занимались на поле непонятно. А еще обсуждают вопрос об увеличении числа команд в РПЛ. Те, что есть, не играют, а мучаются.
«Пари НН» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в воскресенье, 7 мая.
- Начало – в 14:00 мск.
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Михайлов, Севикян, Сулейманов.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Каштанов, Бикфалви, Ранджелович.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением