Аршавин: «Зенит» загрузит «Спартаку» по полной»

Почему " полетите" ? Рылы не летают ! Разве что от реактивной струи рвущихся пердаков ...
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».
«Зенит» станет чемпионом [в матче со «Спартаком»]. Ребята, вы так просто не отмажетесь. Вам завтра загрузят по полной, и вы полетите», – сказал Аршавин.
- «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
- Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
- Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.
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