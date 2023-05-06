Аршавин: «Зенит» загрузит «Спартаку» по полной»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«Зенит» станет чемпионом [в матче со «Спартаком»]. Ребята, вы так просто не отмажетесь. Вам завтра загрузят по полной, и вы полетите», – сказал Аршавин.

«Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.

Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».

Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.

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