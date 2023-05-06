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    Аршавин: «Зенит» загрузит «Спартаку» по полной»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Зенит» станет чемпионом [в матче со «Спартаком»]. Ребята, вы так просто не отмажетесь. Вам завтра загрузят по полной, и вы полетите», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
    • Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
    • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.05.2023 23:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11386

      knikos 7 мая, 11:04

      Почему " полетите" ? Рылы не летают ! Разве что от реактивной струи рвущихся пердаков ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18215

      NewLife 7 мая, 10:08

      Казахский комментатор разп*з*дился))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ 7 мая, 08:43

      Зачем вообще цитировать казахстанского игрока с довольно средними показателями? Чемпионат Турции, например, выше казахского. Пригласили бы турка. Ну или киприота - тоже сильный чемп.

      2
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      Рейтинг: +10

      xromovv89 7 мая, 01:50

      Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: Серебряный прогноз. Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.

      0
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 6 мая, 23:26

      Не захотели хряки Волере платить, значит завтра будут расплачиваться жопой )) Срам и позор

      0
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная > Янвapь 69 7 мая, 00:55

      Если только твоей.

      3
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      Рейтинг: +4316

      mutabor0992 6 мая, 23:25

      Недомерок только вонять может...В Арсенале карьеру проунитазил.Все по клубам таскался вечно упоротый.Походу до сих пор не попустило.p.s.Интересно мордобой будет?Букмеккеры дают на ЭТО ставку?

      3
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 > mutabor0992 7 мая, 06:17

      Будет, ещё какой!

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