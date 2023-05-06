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    «Ростов» – «Факел»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

    «Ростов» и «Факел» назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена».
    • Начало – в 19:00 мск.
    • «Ростов» занимает 2-е место в таблице РПЛ, «Факел» – 14-е.

    Ростов: Песьяков, Лангович, Прохин, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

    Факел: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гогнадзе.

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    Источник: сайт РПЛ

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    06.05.2023 18:00
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 6 мая, 20:38

      Тренера Ростова Ошлёпко, уволить без выходного пособия

      0
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 6 мая, 20:04

      Я боюсь Евсея, если встречу его в тёмном переулке, об***усь

      0
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      Рейтинг: +2802

      волчарик 6 мая, 19:38

      Ростов давай за победой и 2ым местом,а мы поможем и не важно в каком туре чемпионами станем.

      0
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      Рейтинг: +18381

      paracetamol 6 мая, 19:00

      Ростову нужнее. В кои веки 2-е место!

      1
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 6 мая, 18:54

      Гы-ы-ы-ы. Осипенко в запасе, значит хряки зажилили Волере на домики для бездомных поросят ))))

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