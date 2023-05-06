«Ростов» – «Факел»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

Тренера Ростова Ошлёпко, уволить без выходного пособия
«Ростов» и «Факел» назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена».
- Начало – в 19:00 мск.
- «Ростов» занимает 2-е место в таблице РПЛ, «Факел» – 14-е.
Ростов: Песьяков, Лангович, Прохин, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.
Факел: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гогнадзе.
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