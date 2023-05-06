Зиньковский: «Спартак» готов дать отпор на провокации «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

«Будут ли провокации от игроков «Зенита» или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор (улыбается). Как и всегда!» – заявил Зиньковский.

Матч пройдет 7 мая на «Газпром Арене».

Начало – в 18:00 мск.

«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».

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