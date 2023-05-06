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    • Зиньковский: «Спартак» готов дать отпор на провокации «Зенита»

    Зиньковский: «Спартак» готов дать отпор на провокации «Зенита»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Будут ли провокации от игроков «Зенита» или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор (улыбается). Как и всегда!» – заявил Зиньковский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.05.2023 11:23
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1353

      Zenit_Zenit 6 мая, 22:47

      Мда. Спартаку бы в элементарный футбол научиться играть, а не глупости разные озвучивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12626

      Вомбат 6 мая, 21:12

      «Будут ли провокации от игроков «Спартака» или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор (улыбается). Как и всегда!» – заявил Мостовой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2802

      волчарик 6 мая, 16:32

      Ему бы о футболе думать,а заниматься бредятиной найдется кому.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5536

      ААМ 6 мая, 16:32

      СПАМ - самый провоцирующий клуб в ПФЛ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1729

      Кронштадт65 > ААМ 6 мая, 22:37

      во главе с соболем и промеской

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 6 мая, 16:12

      Не надо что то делать, надо просто играть, болельщики хотят видеть футбол, а все остальное питерская помойка покажет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1729

      Кронштадт65 > Suvorov51 6 мая, 22:39

      очень надеюсь в очередной раз покажут московской свинарни своё место

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2130

      ПалкоВводецъ (returned) 6 мая, 16:11

      Хряки вот главные провокаторы. Всегда устраивают свинство, что после всем становится стыдно. Гыгыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18705

      ilichkadr 6 мая, 16:10

      Последнее время Антошу не по-детски несёт..............

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11386

      knikos > ilichkadr 6 мая, 21:21

      Да не только его ! Ты не заметил ? Как только кто-то попадает в Спам , так через некоторое время хрень начинает нести . Инфекция свинячья- она такая , заразная ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18705

      ilichkadr > knikos 6 мая, 21:26

      Конечно заметил. Соболев, так вообще берега потерял. В Крыльях он таким не был..........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +655

      vla4839 6 мая, 16:09

      Болтовня Зиньковского похожа на риторику "запада" : Если Россия применит ядерное оружие, то мы ответим, как всегда". Придурок - недоумок. Ещё ничего не достиг , а уже выпендривается в СМИ.

      5
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      ...
      Рейтинг: +11386

      knikos > vla4839 6 мая, 21:22

      Так спамовцы в большинстве своём - либерасты . Как игроки , так и болелы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11573

      alp 6 мая, 13:33

      главное чтобы главный провокатор промес получил свои заслуженные желтые

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +4136

      Ziklop 6 мая, 13:04

      провокатор задал вопрос, мальчишка ведётся дурачок.

      7
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