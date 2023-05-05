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    • Романцев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

    Романцев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о предстоящей игре с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

    «У «Ростова» и «Спартака» одинаковые шансы на серебро, я так скажу. Потому что они сейчас примерно равны по силам. Кому-то отдать предпочтение не могу.

    «Динамо» вот «Факелу» проиграло, что к чему? А им три очка очень бы пригодились. ЦСКА с «Локомотивом» упустил победу в большинстве. Это футбол, тем он и хорош.

    Будем ждать, может, и в Санкт-Петербурге случится что-то приятное для обычного болельщика. Не для болельщиков «Зенита», а для обычного.

    Не буду антагонистом «Зенита», очень в дружеских отношениях с Серeжей Семаком. Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась. Не в обиду сказано», – заявил Романцев.

    • Матч пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
    • Начало – в 18:00 мск.
    • «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.05.2023 17:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +368

      cska1948 5 мая, 20:31

      Похоже, что Романцев невольно оскорбил болельщиков СпаМа назвав их "обычными".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4207

      raritet 5 мая, 19:03

      Что-то Романцев сказанул. Получается есть обычный болельщик и есть болельщик Зенита. И в чем тут разница?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3966

      lordmrv > raritet 5 мая, 20:04

      Видимо он что-то знает про болельщиков Зенита)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > raritet 5 мая, 20:19

      Почитай высказывания болельщиков Зенита ( в их большинстве ) на сайте и возможно ответ на вопрос будет дан ... ))

      2
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