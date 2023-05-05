Романцев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о предстоящей игре с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

«У «Ростова» и «Спартака» одинаковые шансы на серебро, я так скажу. Потому что они сейчас примерно равны по силам. Кому-то отдать предпочтение не могу.

«Динамо» вот «Факелу» проиграло, что к чему? А им три очка очень бы пригодились. ЦСКА с «Локомотивом» упустил победу в большинстве. Это футбол, тем он и хорош.

Будем ждать, может, и в Санкт-Петербурге случится что-то приятное для обычного болельщика. Не для болельщиков «Зенита», а для обычного.

Не буду антагонистом «Зенита», очень в дружеских отношениях с Серeжей Семаком. Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась. Не в обиду сказано», – заявил Романцев.

Матч пройдет 7 мая на «Газпром Арене».

Начало – в 18:00 мск.

«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».

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