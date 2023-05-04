Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев: «Комличенко – один из лучших по тому, как он дурит арбитров и защитников»

Талалаев: «Комличенко – один из лучших по тому, как он дурит арбитров и защитников»

4 мая 2023, 12:38
4

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил свои слова про Николая Комличенко.

  • Тренер получил красную карточку в матче с «Крыльями». Он бросил бутылку с водой на поле.
  • Комментируя решение арбитра, Талалаев заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».
  • В ответ на это Валерий Карпин предложил коллеге «забыть про игроков «Ростова» и рот не открывать».

«Я с детства приучен спокойно относиться к претензиям, каким-то наездам. Мы все знаем о нестандартном поведении Валерия Карпина, но почему-то преподносится оно достаточно своеобразно.

Фраза про Комличенко? Я очень хорошо отношусь к футболисту, к его агенту, к «Ростову». Но то, что сейчас футболист Комличенко – один из лучших по зарабатыванию пенальти, по тому, как он дурит арбитров, защитников соперника и приносит пользу «Ростову», это вполне может быть использовано.

Допустим, раньше Сергей Кирьяков точно так же зарабатывал пенальти, и все нормально относились. Да я сам так делал, когда играл в футбол. Но тогда у нас было нормальное отношение арбитров с тренерами.

Ко мне могли подойти и Левников, и Бутенко, и Лапочкин-старший. Они говорили: «Не надо падать». Особенно когда у меня стало больное колено, они знали и говорили: «Если ты будешь убирать вправо и падать, я тебе не дам ни штрафной, ни пенальти. Можешь не падать, потому что знаем, что ты не стоишь на ногах».

Это было нормально, это обсуждалось. Сейчас судьи у нас неприкасаемая каста, их критиковать нельзя. Общаться тренерам с ними нельзя, они стесняются, боятся подходить.

А как? Если мы прожили жизнь. Есть арбитры, которых я знаю 40 лет, они приезжают инспекторами, а я не могу с ними общаться. Вещи, которые доводятся до абсурда, вызывают больше эмоций», – сказал Талалаев.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева 10
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ 27
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Химки Комличенко Николай Талалаев Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1683195148
Согласен - он просто от касания по ноге - падает, а по сути правильно делает!
Ответить
Красногвардейчик
1683199320
Комличенко для Ростова серебрянный.....именно благодаря его ныркам, они на втором месте, но думаю....пока
Ответить
semm
1683199397
Комличенко по другому играть не умеет и не будет, так уж учили; этого игрока да в Европу бы - там не срубают как у нас - вот на сезон его туда, что бы отучился падать. И ещё парочку игрочков с ним в придачу: только суть то в чём, что он нах..уй там никому не нужен.
Ответить
Главные новости
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
1
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
2
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
6
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Все новости
Все новости
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
5
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
14
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
13
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
23
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+