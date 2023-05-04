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    • Талалаев: «Комличенко – один из лучших по тому, как он дурит арбитров и защитников»

    Талалаев: «Комличенко – один из лучших по тому, как он дурит арбитров и защитников»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил свои слова про Николая Комличенко.

    • Тренер получил красную карточку в матче с «Крыльями». Он бросил бутылку с водой на поле.
    • Комментируя решение арбитра, Талалаев заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».
    • В ответ на это Валерий Карпин предложил коллеге «забыть про игроков «Ростова» и рот не открывать».

    «Я с детства приучен спокойно относиться к претензиям, каким-то наездам. Мы все знаем о нестандартном поведении Валерия Карпина, но почему-то преподносится оно достаточно своеобразно.

    Фраза про Комличенко? Я очень хорошо отношусь к футболисту, к его агенту, к «Ростову». Но то, что сейчас футболист Комличенко – один из лучших по зарабатыванию пенальти, по тому, как он дурит арбитров, защитников соперника и приносит пользу «Ростову», это вполне может быть использовано.

    Допустим, раньше Сергей Кирьяков точно так же зарабатывал пенальти, и все нормально относились. Да я сам так делал, когда играл в футбол. Но тогда у нас было нормальное отношение арбитров с тренерами.

    Ко мне могли подойти и Левников, и Бутенко, и Лапочкин-старший. Они говорили: «Не надо падать». Особенно когда у меня стало больное колено, они знали и говорили: «Если ты будешь убирать вправо и падать, я тебе не дам ни штрафной, ни пенальти. Можешь не падать, потому что знаем, что ты не стоишь на ногах».

    Это было нормально, это обсуждалось. Сейчас судьи у нас неприкасаемая каста, их критиковать нельзя. Общаться тренерам с ними нельзя, они стесняются, боятся подходить.

    А как? Если мы прожили жизнь. Есть арбитры, которых я знаю 40 лет, они приезжают инспекторами, а я не могу с ними общаться. Вещи, которые доводятся до абсурда, вызывают больше эмоций», – сказал Талалаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +584

      semm 3 часа назад

      Комличенко по другому играть не умеет и не будет, так уж учили; этого игрока да в Европу бы - там не срубают как у нас - вот на сезон его туда, что бы отучился падать. И ещё парочку игрочков с ним в придачу: только суть то в чём, что он нах..уй там никому не нужен.

      0
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      Рейтинг: +946

      Rabinovi_ch > semm 3 часа назад

      Он уже играл в Европе, в Чешской лиге.
      95 игр - 53 забитых мяча.

      1
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      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Комличенко для Ростова серебрянный.....именно благодаря его ныркам, они на втором месте, но думаю....пока

      1
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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch 5 часов назад

      Согласен - он просто от касания по ноге - падает, а по сути правильно делает!

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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 5 часов назад

      Талалаев - ТРЕНЕР??? Ржу ни могу!!!...)))

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