Талалаев: «Комличенко – один из лучших по тому, как он дурит арбитров и защитников»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил свои слова про Николая Комличенко.

Тренер получил красную карточку в матче с «Крыльями». Он бросил бутылку с водой на поле.

Комментируя решение арбитра, Талалаев заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

В ответ на это Валерий Карпин предложил коллеге «забыть про игроков «Ростова» и рот не открывать».

«Я с детства приучен спокойно относиться к претензиям, каким-то наездам. Мы все знаем о нестандартном поведении Валерия Карпина, но почему-то преподносится оно достаточно своеобразно.

Фраза про Комличенко? Я очень хорошо отношусь к футболисту, к его агенту, к «Ростову». Но то, что сейчас футболист Комличенко – один из лучших по зарабатыванию пенальти, по тому, как он дурит арбитров, защитников соперника и приносит пользу «Ростову», это вполне может быть использовано.

Допустим, раньше Сергей Кирьяков точно так же зарабатывал пенальти, и все нормально относились. Да я сам так делал, когда играл в футбол. Но тогда у нас было нормальное отношение арбитров с тренерами.

Ко мне могли подойти и Левников, и Бутенко, и Лапочкин-старший. Они говорили: «Не надо падать». Особенно когда у меня стало больное колено, они знали и говорили: «Если ты будешь убирать вправо и падать, я тебе не дам ни штрафной, ни пенальти. Можешь не падать, потому что знаем, что ты не стоишь на ногах».

Это было нормально, это обсуждалось. Сейчас судьи у нас неприкасаемая каста, их критиковать нельзя. Общаться тренерам с ними нельзя, они стесняются, боятся подходить.

А как? Если мы прожили жизнь. Есть арбитры, которых я знаю 40 лет, они приезжают инспекторами, а я не могу с ними общаться. Вещи, которые доводятся до абсурда, вызывают больше эмоций», – сказал Талалаев.

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