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    • Примера. «Атлетико» разгромил «Кадис» (5:1) и опередил «Реал»

    Примера. «Атлетико» разгромил «Кадис» (5:1) и опередил «Реал»

    «Атлетико» в 33-м туре Примеры крупно обыграл «Кадис». Дубль у Антуана Гризманна.

    Мадридцы поднялись на второе место, опередив «Реал» на одно очко. «Кадис» идет на 15-й строчке.

    «Атлетико» нанес «Кадису» реванш за поражение в первом круге.

    Испания. Примера. 33-й тур

    Атлетико – Кадис – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 2; 2:0 – Гризманн, 27; 3:0 – Мората, 39; 4:0 – Карраско, 57 (с пенальти); 4:1 – Лосано, 72; 5:1 – Молина, 73.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101408

      zigbert 2 часа назад

      Видимо за серебряные медали борьба будет нешуточная.

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      Рейтинг: +1278

      Таврида 10 часов назад

      Если бы Атлетико нанесло реванш Барсе за поражение в первом круге, могла быть борьба за первое место. А так - ни о чем, Мадрид в полном пролете.
      ПыСы, смотрел эту хрень потому что свободное время появилось, но факт, российский футбол сейчас серьезно в скорости от европейского отстает.

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