Примера. «Атлетико» разгромил «Кадис» (5:1) и опередил «Реал»

Видимо за серебряные медали борьба будет нешуточная.
«Атлетико» в 33-м туре Примеры крупно обыграл «Кадис». Дубль у Антуана Гризманна.
Мадридцы поднялись на второе место, опередив «Реал» на одно очко. «Кадис» идет на 15-й строчке.
«Атлетико» нанес «Кадису» реванш за поражение в первом круге.
Испания. Примера. 33-й тур
Голы: 1:0 – Гризманн, 2; 2:0 – Гризманн, 27; 3:0 – Мората, 39; 4:0 – Карраско, 57 (с пенальти); 4:1 – Лосано, 72; 5:1 – Молина, 73.
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