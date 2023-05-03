ЦСКА впервые за 7 лет поборется за Кубок. За это время было много странных вылетов: от «Спартака», «Тюмени» и «Авангарда»

ЦСКА вышел в финал Кубка России. Точнее, он уже сыграл в финале, но Пути РПЛ, в котором в двух матчах прошел «Урал». Первая встреча – ничья 1:1. Вторая – победа ЦСКА 2:1. Теперь ему предстоит игра в Суперфинале, и там клуб встретится с «Акроном», «Краснодаром» или «Уралом».

Для ЦСКА Кубок России очень долго считается недостижимой целью. В финале его не было с сезона-2015/16 – там он проиграл «Зениту» 1:4. С того момента результаты ЦСКА в Кубке выглядели следующим образом.

• Сезон-2016/17 – вылетел в 1/16 финала, проиграв «Енисею» 1:2.

• Сезон-2017/18 – снова остановился на той же стадии. Но тогда он проиграл в дополнительном времени «Авангарду». «Авангард», кстати, дошел в том розыгрыше до финала, в котором проиграл «Тосно».

• Сезон-2018/19 – очередной вылет из Кубка в 1/16 финала. Тогда ЦСКА проиграл «Тюмени» в серии пенальти.

• Сезон-2019/20 – вылет в четвертьфинале, где его ждал «Спартак».

• Сезон-2020/21 – «Локомотив» выбил ЦСКА в полуфинале (3:0).

• Сезон-2021/22 – ЦСКА дошел до четвертьфинала, где проиграл «Спартаку».

Сейчас ЦСКА сыграет в матче, который называется Суперфиналом. Он сталкивает победителей Пути РПЛ и Пути регионов. ЦСКА в решающей встрече Кубка России оказался впервые с 2016 года. В последний раз команда брала трофей 10 лет назад – в 2013-м ЦСКА обыграл «Анжи» по пенальти.

Фото: телеграм-канал ЦСКА, официальный сайт ЦСКА