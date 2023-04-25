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    • «Лысое дерьмо, я съем твое сердце»: тренер «Ювентуса» оскорбил Спаллетти

    «Лысое дерьмо, я съем твое сердце»: тренер «Ювентуса» оскорбил Спаллетти

    «Ювентус» дома проиграл «Наполи» (0:1) в 31-м туре Серии А.

    После матча тренер туринцев Марко Ландуччи оскорбил Лучано Спаллетти.

    «Лысое дерьмо, я съем твое сердце», – сказал помощник Массимилиано Аллегри в адрес главного тренера «Наполи».

    • Спаллетти не отреагировал на слова Ландуччи.
    • Делегаты Итальянской федерации футбола внесли факт произошедшего в отчет о матче.
    • Поведение тренера «Ювентуса» рассмотрит спортивный судья FIGC.

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    Источник: Calcio e Finanza

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +215

      ЗаЖиМ 46 минут назад

      Горячий аппенинский парень...

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