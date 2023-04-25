«Лысое дерьмо, я съем твое сердце»: тренер «Ювентуса» оскорбил Спаллетти

Горячий аппенинский парень...
«Ювентус» дома проиграл «Наполи» (0:1) в 31-м туре Серии А.
После матча тренер туринцев Марко Ландуччи оскорбил Лучано Спаллетти.
«Лысое дерьмо, я съем твое сердце», – сказал помощник Массимилиано Аллегри в адрес главного тренера «Наполи».
- Спаллетти не отреагировал на слова Ландуччи.
- Делегаты Итальянской федерации футбола внесли факт произошедшего в отчет о матче.
- Поведение тренера «Ювентуса» рассмотрит спортивный судья FIGC.
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