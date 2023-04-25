Джикия прокомментировал жалобу Сафонова на оскорбления со стороны фанатов «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слова вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова о том, что болельщики «Спартака» оскорбляли краснодарский клуб после матча 24-го тура РПЛ.

Сафонов сразу после финального свистка пожаловался на фанатов «Спартака» делегату матча.

Тот пообещал занести факт оскорблений со стороны московских болельщиков в протокол.

Это позволит КДК рассмотреть эпизод и оштрафовать «Спартак».

«Краснодар» проиграл со счетом 3:4.

– Сафонов говорит, что болельщиков «Спартака» нужно наказать за их поведение после матча. Вы сталкивались с подобными ситуациями?

– Сталкивался, но вроде не жаловался.

– Будет ли справедливо наказать «Спартак» за эмоции фанатов?

– Это достоверная информация?

– Так сказал Сафонов. Он обратился к делегату.

– Думаю, они разберутся.