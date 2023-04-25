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    • Джикия прокомментировал жалобу Сафонова на оскорбления со стороны фанатов «Спартака»

    Джикия прокомментировал жалобу Сафонова на оскорбления со стороны фанатов «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слова вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова о том, что болельщики «Спартака» оскорбляли краснодарский клуб после матча 24-го тура РПЛ.

    • Сафонов сразу после финального свистка пожаловался на фанатов «Спартака» делегату матча.
    • Тот пообещал занести факт оскорблений со стороны московских болельщиков в протокол.
    • Это позволит КДК рассмотреть эпизод и оштрафовать «Спартак».
    • «Краснодар» проиграл со счетом 3:4.

    – Сафонов говорит, что болельщиков «Спартака» нужно наказать за их поведение после матча. Вы сталкивались с подобными ситуациями?

    – Сталкивался, но вроде не жаловался.

    – Будет ли справедливо наказать «Спартак» за эмоции фанатов?

    – Это достоверная информация?

    – Так сказал Сафонов. Он обратился к делегату.

    – Думаю, они разберутся.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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