Джикия прокомментировал жалобу Сафонова на оскорбления со стороны фанатов «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слова вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова о том, что болельщики «Спартака» оскорбляли краснодарский клуб после матча 24-го тура РПЛ.
- Сафонов сразу после финального свистка пожаловался на фанатов «Спартака» делегату матча.
- Тот пообещал занести факт оскорблений со стороны московских болельщиков в протокол.
- Это позволит КДК рассмотреть эпизод и оштрафовать «Спартак».
- «Краснодар» проиграл со счетом 3:4.
– Сафонов говорит, что болельщиков «Спартака» нужно наказать за их поведение после матча. Вы сталкивались с подобными ситуациями?
– Сталкивался, но вроде не жаловался.
– Будет ли справедливо наказать «Спартак» за эмоции фанатов?
– Это достоверная информация?
– Так сказал Сафонов. Он обратился к делегату.
– Думаю, они разберутся.
Источник: «Спорт-Экспресс»