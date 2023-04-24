Джикия рассказал, о чем говорили игроки «Спартака» в перерыве матча с «Краснодаром» (4:3)

Капитан «Спартака» Георгий Джикия раскрыл подробности разговора в раздевалке команды после первого тайма матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:3).
«Не буду скрывать, что в перерыве поговорили. Неблагоприятная серия у нас затянулось, дома проигрывать никому не хотелось.
Тем более команда напомнила, что у меня 200‑я игра в «Спартаке», – сказал Джикия.
- «Спартак» уступал 0:1 к перерыву.
- В 200 матчах Джикия забил 5 голов и сделал 11 ассистов.
- Он выступает за клуб с зимы 2017 года.
Источник: «Матч ТВ»