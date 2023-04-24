Джикия провел юбилейный матч за «Спартак»

«Спартак» дома обыграл «Краснодар» со счетом 4:3 в 24-м туре РПЛ.

Этот матч стал 200-м для Георгия Джикии в составе московской команды.

В юбилейной игре защитник оказал первую помощь сопернику, потерявшему сознание на поле.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» зимой 2017 года.

В 200 матчах он забил 5 голов и сделал 11 ассистов.

Джикия – капитан «Спартака».

Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык