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Джикия провел юбилейный матч за «Спартак»

24 апреля 2023, 21:44

«Спартак» дома обыграл «Краснодар» со счетом 4:3 в 24-м туре РПЛ.

Этот матч стал 200-м для Георгия Джикии в составе московской команды.

В юбилейной игре защитник оказал первую помощь сопернику, потерявшему сознание на поле.

  • Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» зимой 2017 года.
  • В 200 матчах он забил 5 голов и сделал 11 ассистов.
  • Джикия – капитан «Спартака».

Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Джикия Георгий
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