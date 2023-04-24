«Молодцы!»: Аршавин похвалил «Спартак» за победу над «Краснодаром» (4:3)

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Москвичи выиграли со счетом 4:3.

Они уступали 0:2 до 63-й минуты.

«Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

«Как матч? Супер, понравился. В этом матче у «Спартака» было много ошибок, но они молодцы: старались, проявили характер, мастерство.

Сумели перевернуть матч, который складывался не в их пользу – молодцы!» – сказал Аршавин.