«Молодцы!»: Аршавин похвалил «Спартак» за победу над «Краснодаром» (4:3)

Ой, а шо это Андрюша так резко переобулся? Несколько дней назад только писал "..этому «Спартаку» не хватает не только мастерства, но и мужской борьбы там, где это нужно».. Теперь уже мастерства стало достаточно? Футболист то был неплохой, но как человек...
Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».
- Москвичи выиграли со счетом 4:3.
- Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
- «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.
«Как матч? Супер, понравился. В этом матче у «Спартака» было много ошибок, но они молодцы: старались, проявили характер, мастерство.
Сумели перевернуть матч, который складывался не в их пользу – молодцы!» – сказал Аршавин.