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    • «Молодцы!»: Аршавин похвалил «Спартак» за победу над «Краснодаром» (4:3)

    «Молодцы!»: Аршавин похвалил «Спартак» за победу над «Краснодаром» (4:3)

    Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

    • Москвичи выиграли со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

    «Как матч? Супер, понравился. В этом матче у «Спартака» было много ошибок, но они молодцы: старались, проявили характер, мастерство.

    Сумели перевернуть матч, который складывался не в их пользу – молодцы!» – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33703

      oyabun 58 минут назад

      Ой, а шо это Андрюша так резко переобулся? Несколько дней назад только писал "..этому «Спартаку» не хватает не только мастерства, но и мужской борьбы там, где это нужно».. Теперь уже мастерства стало достаточно? Футболист то был неплохой, но как человек...

      1
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      Рейтинг: +2005

      evgevg13 1 час назад

      Лучше бы он похвалил Безбородова и бригаду ВАР за "безупречное" судейство. Побольше бы таких судей и футбол у нас окончательно умрёт

      2
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      Рейтинг: +504

      FCSpartakM > evgevg13 4 минуты назад

      в чем ошибка?

      0
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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Постебался Шава над судейской победой сви ней.

      2
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      Рейтинг: +1142

      Andrew01 1 час назад

      Конечно молодцы, в матче золотом для Зенита (26 тур со Спартаком) сохранили интригу, а так было бы не интересно)

      0
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      Рейтинг: +1673

      Suvorov51 > Andrew01 49 минут назад

      Да помойка шемьпиньон надутый газом, какой матч, все скупили в начале чемпионата

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