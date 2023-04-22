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    • РПЛ. «Оренбург» на выезде победил «Факел» (3:1), в матче было 3 пенальти

    РПЛ. «Оренбург» на выезде победил «Факел» (3:1), в матче было 3 пенальти

    «Оренбург» в гостевом матче 24-го тура РПЛ переиграл «Факел». В игре было три пенальти.

    В двух голах «Оренбурга» поучаствовал Брайан Мансилья. У воронежцев забил Георгий Гонгадзе.

    «Оренбург» остался на восьмом месте. «Факел» – в зоне переходных встреч.

    Россия. РПЛ. 24-й тур

    Факел (Воронеж) – Оренбург – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Эктов, 24; 1:1 – Гонгадзе, 32 (с пенальти); 1:2 – Мансилья, 45+5 (с пенальти); 1:3 – Капленко, 62.

    Нереализованные пенальти: нет – Флорентин, 24.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1100

      Болотоход 8 минут назад

      Позор газпрому за не засчитанный чистый гол Факела!

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