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    • Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро

    Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своем отношении к резонансному заявлению Артема Дзюбы.

    Форвард «Локомотива» говорил в интервью Нобелю Арустамяну, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, и это ему не нравится.

    – Когда вы пришли в «Зенит», то рассказывали, что хорошо общались с Артемом Дзюбой. Сейчас поддерживаете с ним контакт?

    – Нет, мы не общаемся.

    – Недавно Дзюба признался, что ему не по душе большое количество бразильцев в «Зените». Как вы восприняли его слова? Было ли обидно?

    – Как и любой человек, он имеет право на мнение. Я не считаю, что мне нужно как-то комментировать его слова.

    – После победы над «Локомотивом» вы с Малкомом несколько раз произнесли «Рио-де-Жанейро». Это был ответ Артему Дзюбе?

    – Это была радость от важной победы над сложным соперником. Так мы отметили долгую и крутую историю взаимоотношений «Зенита» и бразильских футболистов, которые уже внесли и еще внесут большой вклад в успехи клуба.

    • Бразилец в конце февраля получил гражданство РФ.
    • В «Зените» он с лета 2021 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 25 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1876

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Достойно ответил на хрюканье спартаковского отпрыска. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18095

      NewLife > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Как же зюба деградировал на теплотрассе, начал воровать и дрочить на публику, стыдно за немытых, гы гы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4363

      fakeid 3 часа назад

      чётко, по факту, только в конце забыл добавить позор спартаку

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22157

      Persona_non_Grata > fakeid 3 часа назад

      Стыдно за тебя (((

      2
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