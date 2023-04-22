Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своем отношении к резонансному заявлению Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» говорил в интервью Нобелю Арустамяну, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, и это ему не нравится.

– Когда вы пришли в «Зенит», то рассказывали, что хорошо общались с Артемом Дзюбой. Сейчас поддерживаете с ним контакт?

– Нет, мы не общаемся.

– Недавно Дзюба признался, что ему не по душе большое количество бразильцев в «Зените». Как вы восприняли его слова? Было ли обидно?

– Как и любой человек, он имеет право на мнение. Я не считаю, что мне нужно как-то комментировать его слова.

– После победы над «Локомотивом» вы с Малкомом несколько раз произнесли «Рио-де-Жанейро». Это был ответ Артему Дзюбе?

– Это была радость от важной победы над сложным соперником. Так мы отметили долгую и крутую историю взаимоотношений «Зенита» и бразильских футболистов, которые уже внесли и еще внесут большой вклад в успехи клуба.