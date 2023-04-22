Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своем отношении к резонансному заявлению Артема Дзюбы.
Форвард «Локомотива» говорил в интервью Нобелю Арустамяну, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, и это ему не нравится.
– Когда вы пришли в «Зенит», то рассказывали, что хорошо общались с Артемом Дзюбой. Сейчас поддерживаете с ним контакт?
– Нет, мы не общаемся.
– Недавно Дзюба признался, что ему не по душе большое количество бразильцев в «Зените». Как вы восприняли его слова? Было ли обидно?
– Как и любой человек, он имеет право на мнение. Я не считаю, что мне нужно как-то комментировать его слова.
– После победы над «Локомотивом» вы с Малкомом несколько раз произнесли «Рио-де-Жанейро». Это был ответ Артему Дзюбе?
– Это была радость от важной победы над сложным соперником. Так мы отметили долгую и крутую историю взаимоотношений «Зенита» и бразильских футболистов, которые уже внесли и еще внесут большой вклад в успехи клуба.
- Бразилец в конце февраля получил гражданство РФ.
- В «Зените» он с лета 2021 года.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 25 матчах.