Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов назвал игрока «Зенита», который бегает больше всех

    Комментатор Геннадий Орлов оценил работоспособность полузащитника «Зенита» Вендела.

    «Вендел – чернорабочий. Он заменял Барриоса, когда тот отсутствовал. На поле он бегает больше всех.

    Где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу? Талант Вендела помножен на работоспособность. Сегодня формула такая.

    Раньше талантливый игрок мог где-то постоять на поле. А сейчас так не работает. Посмотрите, как Месси бегал назад на чемпионате мира», – сказал Орлов.

    Новости по теме
    Вендел рассказал о несостоявшемся уходе из «Зенита» прошлым летом 2
    Суд определился с наказанием для болельщика, бросившего банан в Вендела 9
    В «Волге» опасаются, что броски бананами на стадионе повторятся: «Человек может снова прийти – мы без Fan ID» 10
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18079

      NewLife 1 час назад

      Согласен, уже давно Вендел лучший игрок теплотрассы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4930

      Питерский князь 1 час назад

      Сейчас проснуться геноненавистники и со слюной у рта, с бешенными глазами начнуть писать какие они умные.
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 