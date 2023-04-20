Орлов назвал игрока «Зенита», который бегает больше всех

Комментатор Геннадий Орлов оценил работоспособность полузащитника «Зенита» Вендела.

«Вендел – чернорабочий. Он заменял Барриоса, когда тот отсутствовал. На поле он бегает больше всех.

Где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу? Талант Вендела помножен на работоспособность. Сегодня формула такая.

Раньше талантливый игрок мог где-то постоять на поле. А сейчас так не работает. Посмотрите, как Месси бегал назад на чемпионате мира», – сказал Орлов.