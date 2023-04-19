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    Джикия извинился за вылет «Спартака» от «Акрона»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после кубкового матча против «Акрона» (1:2).

    — Что можете сказать болельщикам? Они неудовлетворены результатом.

    — Никто неудовлетворен. Команды полностью берет на себя ответственность за поражение. Все взрослые люди, долго сидели разговорились в раздевалке, все все понимает. Понятное дело, никто не думал, что так произойдет, никто не хотел. Хочется извиниться перед людьми, которые сегодня не только здесь, но и по всей России поддерживали нас.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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