Джикия извинился за вылет «Спартака» от «Акрона»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после кубкового матча против «Акрона» (1:2).
— Что можете сказать болельщикам? Они неудовлетворены результатом.
— Никто неудовлетворен. Команды полностью берет на себя ответственность за поражение. Все взрослые люди, долго сидели разговорились в раздевалке, все все понимает. Понятное дело, никто не думал, что так произойдет, никто не хотел. Хочется извиниться перед людьми, которые сегодня не только здесь, но и по всей России поддерживали нас.
- Джикия был в запасе.
- У «Спартака» забил защитник Томаш Тавареш.
- «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»