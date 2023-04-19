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    «Спартак» ужасен»: Губерниев – о вылете москвичей от «Акрона»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил победу «Акрона» в кубковом матче со «Спартаком» (2:1).

    «Ода «Акрону»! «Спартак» сегодня был плох. В игре с «Торпедо» (2:1) тоже плох. И вообще весной ужасен. Даже 14-й номер «Акрона» Никита Салтыков был интереснее, чем весь «Спартак».

    С десяток ведущих игроков нет у «Спартака». А без них выяснилось, что остальные мало что умеют. Одно дело отдать мяч на три метра Квинси Промесу и отойти в сторонку. И другое – создавать что-то самому.

    Посмотрите на Алексиса Дуарте и поймeте, в каком грустном положении сейчас Гильермо Абаскаль. Кого ставить приходится. Ужас-ужас», – написал Губерниев.

    • «Акрон» в следующем кубковом матче сыграет с «Крыльями Советов» или «Краснодаром».
    • Тольяттинцы выбили уже 3-ю московскую команду.
    • «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 20:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67907

      portero 5 минут назад

      Главный словоблудный болельщик Спартака озвучил проблему....
      Может и тренер уже дорабатывает и отсюда проблемы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2406

      alefreddy 13 минут назад

      а кто спорит что деградирует команда

      1
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