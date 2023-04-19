«Спартак» ужасен»: Губерниев – о вылете москвичей от «Акрона»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил победу «Акрона» в кубковом матче со «Спартаком» (2:1).

«Ода «Акрону»! «Спартак» сегодня был плох. В игре с «Торпедо» (2:1) тоже плох. И вообще весной ужасен. Даже 14-й номер «Акрона» Никита Салтыков был интереснее, чем весь «Спартак».

С десяток ведущих игроков нет у «Спартака». А без них выяснилось, что остальные мало что умеют. Одно дело отдать мяч на три метра Квинси Промесу и отойти в сторонку. И другое – создавать что-то самому.

Посмотрите на Алексиса Дуарте и поймeте, в каком грустном положении сейчас Гильермо Абаскаль. Кого ставить приходится. Ужас-ужас», – написал Губерниев.