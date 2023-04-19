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    Абаскаль попросил прощения у болельщиков «Спартака» за вылет из Fonbet Кубка России

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    «Хотелось бы попросить прощения у болельщиков. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате, мы не должны опускать голову. И не могу не отдать должное сопернику,» – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +146

      timon2401 3 минуты назад

      Видимо разобрался рыжий что ставить надо тех чьи агенты больше заносят, а не тех кто играть может))

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      Рейтинг: +2405

      alefreddy 9 минут назад

      дальше ждем следующих игр и извинений

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      Рейтинг: +1712

      Fialet 18 минут назад

      А всё таки как я и написал после его назначения - он Абаскакль.

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      Рейтинг: +22107

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      Я даже не знаю ЧТО вы должны сделать, что бы ТАКОЕ можно было простить ??? Победить ЦСКА ? Выиграть в гостях у Зенита ? Отодрать всех в оставшихся матчах ? ... - не знаю, поможет ли, да и вряд ли это удастся ... Как бы то ни было - позор и осадок не на один год !!!(((

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      Рейтинг: +1828

      ПалкоВводецъ (returned) 52 минуты назад

      У сви ней не просто физрук, а физручинище. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2114

      upiter622 54 минуты назад

      NO COMMENTS!Пора менять тренера,матрешки,чемодан,вокзал!)))))

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      Рейтинг: +169

      Бригадный 1 час назад

      Абаскаль в этом матче однозначно уступил тренеру Акрона. Акроновский тренер и скакал на бровке много динамичней и артистических па арсенал гораздо больший показал. Рыжему надо поработать над собой, чтобы в последующем больше экспрессии демонстрировать. А данный отчетный матч ... Есть у меня подозрения, паньмаишь, что рыжий даже на желтую карточку в этом матче не напрыгал. Так нельзя.

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      Рейтинг: +4628

      Бомбардиръ 1 час назад

      Обскакали Абаскаля)

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      Рейтинг: +4914

      Питерский князь 1 час назад

      Рыжая мотня на коасном тампоне!ЛГБТ болельщики!
      :)))

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      Рейтинг: +1828

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Похоже и этого физрука сви ньи попрут ссаными тряпками. Это ведь надо было постараться такой неликвид найти и подписать с ним контракт. Гыгыгы

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