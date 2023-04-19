Абаскаль попросил прощения у болельщиков «Спартака» за вылет из Fonbet Кубка России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате, мы не должны опускать голову. И не могу не отдать должное сопернику,» – сказал Абаскаль.