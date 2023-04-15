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    Аршавин оценил перспективы «Ростова» догнать «Зенит» в РПЛ

    Андрей Аршавин считает, что чемпионская гонка в России уже предрешена.

    «Я не верю [что «Ростов» догонит «Зенит»]. «Ростов», мне кажется, прыгает выше головы.

    Команда играет в позитивном настрое, много пенальти, сохраняют свой стиль.

    Умудрились дожать «Оренбург» и сыграть вничью, но «Зенит» и «Ростов» – команды разного уровня», – сказал Аршавин.

    • «Ростов» примет «Зенит» в воскресенье, 16 апреля.
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 9-очковым отрывом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19516

      Cleaner 1 час назад

      Что за бред тут все несут про чемпионскую гонку??? Какой Ростов? Какой Спартак? Ну все давно уже очевидно. Чемпионом станет Зенит. Бабло из Газпрёма делает свое дело. Зенит, пользуясь БЕЗГРАНИЧНЫМИ по российским меркам финансами(бюджетом России) будет чемпионом еще много лет подряд.

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