Аршавин оценил перспективы «Ростова» догнать «Зенит» в РПЛ

Андрей Аршавин считает, что чемпионская гонка в России уже предрешена.

«Я не верю [что «Ростов» догонит «Зенит»]. «Ростов», мне кажется, прыгает выше головы.

Команда играет в позитивном настрое, много пенальти, сохраняют свой стиль.

Умудрились дожать «Оренбург» и сыграть вничью, но «Зенит» и «Ростов» – команды разного уровня», – сказал Аршавин.