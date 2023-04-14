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    Божович – игрокам: «Те, кто не был вчера в ночном клубе – оштрафованы»

    Форвард «Локомотива» Максим Глушенков рассказал смешную историю про тренера Миодрага Божовича

    — К слову об арендах. Ты был у Божовича в «Крыльях». Противоречивая персона.

    — Спокойный, неплохой тренер. Знаю, кстати, одну историю о его времени в «Арсенале».

    — Ну-ка.

    — Однажды, после игры, он решил пойти в местный ночной клуб. Заходит — а там полкоманды «Арсенала».

    На следующий день, на тренировке он рассказал об этом своим игрокам. Ребята в панике — сейчас штрафанет тех, кто тусил. А Божович выдает: «Те, кто не был вчера в клубе, оштрафованы». Не знаю, насколько это правда, но вот так.

    • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
    • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.
    • «Амкар» и «Ростов» Божовича доходили до финала Кубка России.

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    Источник: Sport24

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