Божович – игрокам: «Те, кто не был вчера в ночном клубе – оштрафованы»

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков рассказал смешную историю про тренера Миодрага Божовича

— К слову об арендах. Ты был у Божовича в «Крыльях». Противоречивая персона.

— Спокойный, неплохой тренер. Знаю, кстати, одну историю о его времени в «Арсенале».

— Ну-ка.

— Однажды, после игры, он решил пойти в местный ночной клуб. Заходит — а там полкоманды «Арсенала».

На следующий день, на тренировке он рассказал об этом своим игрокам. Ребята в панике — сейчас штрафанет тех, кто тусил. А Божович выдает: «Те, кто не был вчера в клубе, оштрафованы». Не знаю, насколько это правда, но вот так.