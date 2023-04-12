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  • В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев

В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев

12 апреля 2023, 15:01
2

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал решение клуба назначить Рашида Рахимова на пост главного тренера.

«В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рашид Рахимов.

По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон.

Решили остановиться на Рахимове, потому что у него более целостный футбол — и в обороне, и в нападении. Что касается смены тренера, всe дело в эмоциональном фоне — нужно было встряхнуть ребят», — сказал Сафонов.

  • Рахимов не тренировал с 2021 года, когда покинул «Уфу».
  • Ранее 58-летний Рахимов тренировал «Амкар», «Локомотив», «Ахмат».
  • «Рубин» идет в Первой лиге 2-м.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Рубин Рахимов Рашид Шалимов Игорь Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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Slavan52
1681302993
Главное не встряхнитесь на пятое место
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DOCTOR PENALTY
1681717032
У Рахимова мусульманские корни, это немаловажно для Казани. Но всё же, лучше Бердыев.
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