В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал решение клуба назначить Рашида Рахимова на пост главного тренера.

«В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рашид Рахимов.

По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон.

Решили остановиться на Рахимове, потому что у него более целостный футбол — и в обороне, и в нападении. Что касается смены тренера, всe дело в эмоциональном фоне — нужно было встряхнуть ребят», — сказал Сафонов.