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    В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев

    Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал решение клуба назначить Рашида Рахимова на пост главного тренера.

    «В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рашид Рахимов.

    По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон.

    Решили остановиться на Рахимове, потому что у него более целостный футбол — и в обороне, и в нападении. Что касается смены тренера, всe дело в эмоциональном фоне — нужно было встряхнуть ребят», — сказал Сафонов.

    • Рахимов не тренировал с 2021 года, когда покинул «Уфу».
    • Ранее 58-летний Рахимов тренировал «Амкар», «Локомотив», «Ахмат».
    • «Рубин» идет в Первой лиге 2-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.04.2023 15:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +116

      Slavan52 9 часов назад

      Главное не встряхнитесь на пятое место

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