В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал решение клуба назначить Рашида Рахимова на пост главного тренера.
«В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рашид Рахимов.
По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон.
Решили остановиться на Рахимове, потому что у него более целостный футбол — и в обороне, и в нападении. Что касается смены тренера, всe дело в эмоциональном фоне — нужно было встряхнуть ребят», — сказал Сафонов.
- Рахимов не тренировал с 2021 года, когда покинул «Уфу».
- Ранее 58-летний Рахимов тренировал «Амкар», «Локомотив», «Ахмат».
- «Рубин» идет в Первой лиге 2-м.
Источник: «Чемпионат»