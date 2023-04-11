Рахимов возглавит «Рубин»: стали известны условия контракта

Экс-тренер «Ахмата» Рашид Рахимов станет главным тренером «Рубина».

По информации «СЭ», стороны договорились о контракте до конца сезона с возможностью продления соглашения в случае выхода клуба в РПЛ.

Утром 12 апреля Рахимова представят команде на клубной базе. В среду, скорее всего, «Рубин» объявит об отставке Юрия Уткульбаева и назначении нового тренера.