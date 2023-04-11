Рахимов возглавит «Рубин»: стали известны условия контракта

Экс-тренер «Ахмата» Рашид Рахимов станет главным тренером «Рубина».
По информации «СЭ», стороны договорились о контракте до конца сезона с возможностью продления соглашения в случае выхода клуба в РПЛ.
Утром 12 апреля Рахимова представят команде на клубной базе. В среду, скорее всего, «Рубин» объявит об отставке Юрия Уткульбаева и назначении нового тренера.
- «Рубин» сыграл вничью 4 матча подряд в Первой лиге.
- В апреле 2021 года Рахимов покинул «Уфу» и с тех пор не тренировал.
- Сейчас он работает экспертом на «Матч ТВ».
Источник: «Спорт-Экспресс»