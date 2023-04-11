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    Рахимов возглавит «Рубин»: стали известны условия контракта

    Экс-тренер «Ахмата» Рашид Рахимов станет главным тренером «Рубина».

    По информации «СЭ», стороны договорились о контракте до конца сезона с возможностью продления соглашения в случае выхода клуба в РПЛ.

    Утром 12 апреля Рахимова представят команде на клубной базе. В среду, скорее всего, «Рубин» объявит об отставке Юрия Уткульбаева и назначении нового тренера.

    • «Рубин» сыграл вничью 4 матча подряд в Первой лиге.
    • В апреле 2021 года Рахимов покинул «Уфу» и с тех пор не тренировал.
    • Сейчас он работает экспертом на «Матч ТВ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2023 19:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +391

      Romeo 123 3 часа назад

      Не тренер он, так менеджер

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4287

      mutabor0992 > Romeo 123 3 часа назад

      Комментатор и АнаЛлитик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67849

      portero 4 часа назад

      Получится как с Бердыевым, им же результат нужен сейчас...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21188

      derrik2000 4 часа назад

      Если "информация СЭ" соответствует действительности, то, значит, инициатором расторжения контракта "ФК Сочи - Бердыев" был действительно ФК Сочи.
      Не верю, чтобы Бердыев САМ "ушёл в никуда", с очень приличной зарплаты.
      Видимо, у хозяина клуба терпения не хватило.
      Зря.

      1
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      Рейтинг: +77

      Bez Imeni > derrik2000 3 часа назад

      это глупо увольнять тренера после 5 матчей, что то мы не знаем...)))Лично я СЭ как издание,не уважаю..

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      Рейтинг: +21188

      derrik2000 > Bez Imeni 3 часа назад

      Глупо- НЕ глупо, а, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку.
      Среди денежных мешков процент умных стремится к нулю...

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      Рейтинг: +77

      Bez Imeni > derrik2000 2 часа назад

      Ну так же везде,у кого хороший спонсор тот на первых ролях..Во всей Гейропе так...

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