РПЛ. «Ростов» вырвал ничью у «Оренбурга» (2:2), но упустил шанс оторваться от «Спартака»

«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 22-го тура РПЛ.

Команда Валерия Карпина уступала со счетом 0:2 к 80-й минуте, но сумела отыграться.

«Ростов» упустил шанс увеличить отрыв от «Спартака», идущего на третьем месте в РПЛ.

По итогам 22-го тура отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до девяти очков.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Мансилья, 14; 2:0 – Обухов, 22; 2:1 – Голенков, 80; 2:2 – Осипенко, 90.

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