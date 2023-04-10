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    РПЛ. «Ростов» вырвал ничью у «Оренбурга» (2:2), но упустил шанс оторваться от «Спартака»

    «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 22-го тура РПЛ.

    Команда Валерия Карпина уступала со счетом 0:2 к 80-й минуте, но сумела отыграться.

    «Ростов» упустил шанс увеличить отрыв от «Спартака», идущего на третьем месте в РПЛ.

    По итогам 22-го тура отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до девяти очков.

    Россия. РПЛ. 22-й тур

    Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мансилья, 14; 2:0 – Обухов, 22; 2:1 – Голенков, 80; 2:2 – Осипенко, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.04.2023 18:55
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5863

      ySS 6 часов назад

      Нормальный результат для обеих команд. Игра смотрелась.
      Чернову здоровья. Что там по Глебову?

      0
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      Рейтинг: +67831

      portero 12 часов назад

      Ростов реально спас очко...
      Оренбург здорово играет дома!!!

      4
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      Рейтинг: +4839

      Питерский князь 13 часов назад

      Оренбург отдал све очко Ростову.
      Пущай нюхают.
      :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101229

      zigbert 13 часов назад

      Ростов проявил характер. Тут каждое очко на вес серебра.
      А вот Комличенко с Осипенко надо поменяться местами.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1609

      ScarlettOgusania > zigbert 12 часов назад

      не видел матч, пенальти на Комличенко поставили?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4183

      raritet 13 часов назад

      Но если реально, то Оренбург -это не платок. И уже не раз это показал. Можно сказать, Ростов отскочил. Спасибо , хоть очко дали .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +372

      crf575757 > raritet 13 часов назад

      По игре это Оренбург отскочил! Смотри футбол внимательно,лузер!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4042

      fakeid > crf575757 12 часов назад

      чё ты визжишь, как баба? всю ветку насквозь провизжал своими тупыми комментами с восклицательными знаками.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1565

      zarsm 13 часов назад

      Красавцы, Комаров гений!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18487

      ilichkadr 13 часов назад

      Да уж........отрыв от Спартака, если учесть следующую игру с Зенитом, очень скромный. Ростовчанам остаётся полагаться только на Торпедо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +372

      crf575757 > ilichkadr 13 часов назад

      Так РОСТОВ на чемпионство и не претендует! Успокойтесь!

      1
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      Рейтинг: +4839

      Питерский князь > crf575757 13 часов назад

      На тебе разжев в рот.
      Он о том, что СпартаГ жопу нюхает у Ростова.
      Хочет на 2 строчку.

      Мое мнение, СпартаГу хватит 10 места, лучше вылет в Пердив.
      :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      Бригадный 13 часов назад

      Комличенко зря симуляциями занимается. Фактурный мощный форвард. Есть скорость, есть техника. Вполне может чисто игровой агрессией решать вопросы на поле без всяких подлянок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1583

      Suvorov51 > Бригадный 13 часов назад

      Это действительно так, но тут с ним должен поработать тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55502

      MaxRnD 13 часов назад

      Уже не первую игру на первый тайм не являемся.
      Три раза возвращаться только с 2-0.
      Кто-то в церковь ходит, а кому-то психолог квалифицированный нужен !

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8936

      GoLenaStop 13 часов назад

      Ростсельмаш доводит до психоза уже не только
      своих болельщиков, но и друг друга...
      Так играть нельзя!
      Спасибо хоть за +1.
      Удачи всем!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +372

      crf575757 > GoLenaStop 13 часов назад

      Не ростсельмаш , а РОСТОВ!!!!

      2
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