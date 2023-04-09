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    Кассьерра прокомментировал свой первый гол за «Зенит» в сезоне – он забил ножницами «Локомотиву»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра дал комментарий после матча с «Локомотивом».

    Колумбийский форвард забил победный гол в игре. Этот мяч стал для форварда первым в нынешнем сезоне РПЛ.

    «Я очень счастлив. Очень сложный и достойный матч. Игра началась непросто: уступали в счете, приложили довольно много усилий, чтобы сравнять. Во втором тайме начали давить. Главное, что набрали три очка – это было важно», – сказал Кассьерра.

    Самый дорогой новичок «Зенита» этого сезона не забивал 18 матчей. Первый гол пришелся на матч против «Локо» – и сразу через себя

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.04.2023 23:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды 1 час назад

      Хотя Кассьерра и забил, лучше бы играл весь матч Иван Сергеев, он также мог бы забить.

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      Рейтинг: +10660

      ivany4 1 час назад

      И здесь врут, несмотря на видео.)))
      Это же элементарный автогол Локо. Вчера Соболю отскок засчитали за автогол, а тут прямой удар в ворота.
      Хотя понятно, надо же хоть как-то оправдать бешеные деньги за покупку и зарплату этого "вундеркинда", который за 18 игр не забил ни одного гола.))

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