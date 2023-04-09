Кассьерра прокомментировал свой первый гол за «Зенит» в сезоне – он забил ножницами «Локомотиву»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра дал комментарий после матча с «Локомотивом».

Колумбийский форвард забил победный гол в игре. Этот мяч стал для форварда первым в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я очень счастлив. Очень сложный и достойный матч. Игра началась непросто: уступали в счете, приложили довольно много усилий, чтобы сравнять. Во втором тайме начали давить. Главное, что набрали три очка – это было важно», – сказал Кассьерра.

Самый дорогой новичок «Зенита» этого сезона не забивал 18 матчей. Первый гол пришелся на матч против «Локо» – и сразу через себя