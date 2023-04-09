Депутат Терюшков: «Хотелось бы забыть, что есть такой футболист, как Кержаков»

Такие, как Кержаков, вдруг заволновались, испугались..................... а до этого, 8 лет подряд, когда бомбили мирных граждан Донбаса, детей убивали, никто не волновался, не протестовал. А теперь вдруг заволновались.
Роман Терюшков, депутат Госдумы РФ, отреагировал на информацию, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков покинул страну.
«Хотелось бы просто забыть, что есть такой футболист, на время забыть. Мы не испытываем к нему ненависти, он не враг, просто сейчас такое время, что не до него. Его страхи никого не волнуют, потому что трусость сейчас не в теме.
Он никого не предает своим желанием побыть одному где-то далеко. Мы это сейчас знаем и запомним.
Пусть он будет один до самого конца карьеры в командном виде спорта. Есть, кстати, футбольный фристайл, когда играешь сам с собой. Там нет проигрыша, но и выиграть невозможно», – сказал Терюшков.
- Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
- Летом он покинул «Пари НН».
- Сейчас тренер не в России.