Депутат Терюшков: «Хотелось бы забыть, что есть такой футболист, как Кержаков»

Роман Терюшков, депутат Госдумы РФ, отреагировал на информацию, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков покинул страну.

«Хотелось бы просто забыть, что есть такой футболист, на время забыть. Мы не испытываем к нему ненависти, он не враг, просто сейчас такое время, что не до него. Его страхи никого не волнуют, потому что трусость сейчас не в теме.

Он никого не предает своим желанием побыть одному где-то далеко. Мы это сейчас знаем и запомним.

Пусть он будет один до самого конца карьеры в командном виде спорта. Есть, кстати, футбольный фристайл, когда играешь сам с собой. Там нет проигрыша, но и выиграть невозможно», – сказал Терюшков.