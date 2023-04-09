Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Терюшков: «Хотелось бы забыть, что есть такой футболист, как Кержаков»

Депутат Терюшков: «Хотелось бы забыть, что есть такой футболист, как Кержаков»

9 апреля 2023, 12:28
32

Роман Терюшков, депутат Госдумы РФ, отреагировал на информацию, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков покинул страну.

«Хотелось бы просто забыть, что есть такой футболист, на время забыть. Мы не испытываем к нему ненависти, он не враг, просто сейчас такое время, что не до него. Его страхи никого не волнуют, потому что трусость сейчас не в теме.

Он никого не предает своим желанием побыть одному где-то далеко. Мы это сейчас знаем и запомним.

Пусть он будет один до самого конца карьеры в командном виде спорта. Есть, кстати, футбольный фристайл, когда играешь сам с собой. Там нет проигрыша, но и выиграть невозможно», – сказал Терюшков.

  • Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
  • Летом он покинул «Пари НН».
  • Сейчас тренер не в России.

Еще по теме:
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова 4
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов 2
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр Терюшков Роман
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mamba9090909
1681034518
Такие, как Кержаков, вдруг заволновались, испугались..................... а до этого, 8 лет подряд, когда бомбили мирных граждан Донбаса, детей убивали, никто не волновался, не протестовал. А теперь вдруг заволновались.
Ответить
VVM1964
1681034773
"просто сейчас такое время, что не до него" - поведал нам из окопа депутат Терюшков !!!
Ответить
Беспонтий
1681035081
просто так нельзя стирать нетленку)) попробуем корректней ----------- да лучше мы тебя забудем всуе.. не друг не враг а так да просто депутат причём с приставкой ..уев
Ответить
m40
1681035217
А разве он что-то говорил, заявления громкие делал? Уехал и уехал. Не дал вылететь НН из лиги, а его оставлял не стали в команде. А такие депутаты с показным ура патриотизмом только раздражают. Ладно бы ещё с передовой писал....
Ответить
polt
1681035765
Саша просто бзднул.
Ответить
эд100
1681038849
всех напрягло, что это сказал депутат? и всё? идите к херам тогда. я, лично я, считаю всех, кто не со своей страной, бздунами, приспособленцами и предателями. (Овечкин, будучи там, всецело со своей страной)
Ответить
Koorantt
1681039087
"потому что трусость сейчас не в теме" забавно это слышать от реальных сыкунов
Ответить
Viper for CSKA
1681040091
Терюшкова бы забыть. Да что-то никак не получается. Бомбардир с завидной регулярностью публикует опусы этого лицемерного барана с достигшим стратосферы самомнением. Почему этот ультрапатриот до сих пор на танке на фронт не мчит вместе со своим поганым языком, неясно.
Ответить
Бригадный
1681043748
Если честно, то Керж гнилым себя показал еще в игроцкую бытность. А сейчас его поведение суть поведение гламурного подонка. И не более того. Целью его "поболтать" с оксюморонами это дать сигнал тем, что он с ними "на одной волне". А вот, овечкины-миранчуки-головины и прочие почему то до сих пор не отметились подобными интервью. Видимо, потому, что и умнее, и порядочнее.
Ответить
Бригадный
1681044706
30 лет господства нацистской идеологии на Украйне породило несколько поколений полностью расчеловеченных бандеровских упырей. Столь же долгий срок полного отсутствия идеологии в России привел к появлению нескольких поколений беспринципных и бесхребетных оксюморонов и кержаковых. Не помешав при этом появлению доморощенных последышей генерала Власова и тому подобных чмошников. Забавно, что в пору своей литературной молодости об этом писали, например, Стругацкие. Про "кадавр жрал" и про "универсального потребителя". Почему "забавно"? А потому, что, встретив старость, Стругацкие совсем забыли про своё же предупреждение. А оно оказалось пророческим.
Ответить
Главные новости
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
1
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
9
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
5
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
4
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
11
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+