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    Депутат Терюшков: «Хотелось бы забыть, что есть такой футболист, как Кержаков»

    Роман Терюшков, депутат Госдумы РФ, отреагировал на информацию, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков покинул страну.

    «Хотелось бы просто забыть, что есть такой футболист, на время забыть. Мы не испытываем к нему ненависти, он не враг, просто сейчас такое время, что не до него. Его страхи никого не волнуют, потому что трусость сейчас не в теме.

    Он никого не предает своим желанием побыть одному где-то далеко. Мы это сейчас знаем и запомним.

    Пусть он будет один до самого конца карьеры в командном виде спорта. Есть, кстати, футбольный фристайл, когда играешь сам с собой. Там нет проигрыша, но и выиграть невозможно», – сказал Терюшков.

    • Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
    • Летом он покинул «Пари НН».
    • Сейчас тренер не в России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7018

      mamba9090909 16 секунд назад

      Такие, как Кержаков, вдруг заволновались, испугались..................... а до этого, 8 лет подряд, когда бомбили мирных граждан Донбаса, детей убивали, никто не волновался, не протестовал. А теперь вдруг заволновались.

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      Рейтинг: +2299

      Бриг 27 минут назад

      А Терюшкова забыть не дадут.

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