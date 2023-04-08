Вендел рассказал о несостоявшемся уходе из «Зенита» прошлым летом

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что мог сменить команду в 2022 году.

«Это правда, что у меня были предложения, но договориться о трансфере не удалось. Я хотел, чтобы все стороны остались довольны. «Зенит» много сделал для того, чтобы сохранить меня.

Я очень ценю это и хочу сказать, что счастлив играть за клуб», – сказал 25-летний бразилец.