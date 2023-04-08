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    Вендел рассказал о несостоявшемся уходе из «Зенита» прошлым летом

    Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что мог сменить команду в 2022 году.

    «Это правда, что у меня были предложения, но договориться о трансфере не удалось. Я хотел, чтобы все стороны остались довольны. «Зенит» много сделал для того, чтобы сохранить меня.

    Я очень ценю это и хочу сказать, что счастлив играть за клуб», – сказал 25-летний бразилец.

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    Источник: Globo Esporte

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