Терюшков: «Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков порассуждал о том, что Артема Дзюбу не вызывают в сборную России.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин в условиях отстранения отказался от приглашения футболистов старше 30 лет.

«Темпу, который взял Артем на старте весенней части сезона, позавидуют многие – шесть голов и передача в четырех турах [РПЛ]. Такой игрой он дал ответ многим скептикам относительно своего возвращения в наш футбол и своей формы.

Высокая результативность подтверждает профессиональный статус Артема. Футболиста из сборной выгнать можно, но сборную из футболиста нет.

Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо – расходятся они во взглядах.

Артем пусть не снижает темп и сохраняет патриотический настрой, признание и реализация будут обеспечены», – сказал Терюшков.