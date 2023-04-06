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  • Терюшков: «Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо»

Терюшков: «Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо»

6 апреля 2023, 19:55
4

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков порассуждал о том, что Артема Дзюбу не вызывают в сборную России.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин в условиях отстранения отказался от приглашения футболистов старше 30 лет.

«Темпу, который взял Артем на старте весенней части сезона, позавидуют многие – шесть голов и передача в четырех турах [РПЛ]. Такой игрой он дал ответ многим скептикам относительно своего возвращения в наш футбол и своей формы.

Высокая результативность подтверждает профессиональный статус Артема. Футболиста из сборной выгнать можно, но сборную из футболиста нет.

Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо – расходятся они во взглядах.

Артем пусть не снижает темп и сохраняет патриотический настрой, признание и реализация будут обеспечены», – сказал Терюшков.

  • Карпин имеет российское и эстонское гражданства.
  • 34-летний Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
  • Ему не хватает 1 гола до бомбардирского рекорда команды.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Дзюба Артем Карпин Валерий Терюшков Роман
Комментарии (4)
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momwig_
1680801927
Кто это вообще? Не, хер с ней, со сборной, которой чтобы с Ираком сыграть надо попросить... Но, @ля, этот &о#д0н вообще кто такой, чтобы об этом говорить??? Не задаваясь даже вопросом, что и откуда эта $у&а знает о футболе, какое, @ля, право это ничтoжecтвo и где высосало так рассуждать о Ваоере Карпине - вообще безотносительно качеств последнего и его успехов на поприще главного тренера сборной. Ты, грязь из-под ногтей вообще каким органом заговорила?!
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Snerg
1680805932
Ребят как создать петицию? Терюшков развалил Химки и тут свою пасть раскрывает, или поддержите, завтра все равно создам
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ySS
1680808186
У сайта тренд поставлять комменты всяких случайных персонажей и разных неадекватов. Тереюшков, роднина, зарема, радимов, кОнчельскис и др.
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Дядя Серёжа
1680836794
Комильфо - это значит приличный, соответствующий правилам хорошего тона.... Депутаты призывают не использовать иностранный лексикон, но с таким набором депутатов как Терюшков это не комильфо
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