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    Терюшков: «Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо»

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков порассуждал о том, что Артема Дзюбу не вызывают в сборную России.

    Главный тренер национальной команды Валерий Карпин в условиях отстранения отказался от приглашения футболистов старше 30 лет.

    «Темпу, который взял Артем на старте весенней части сезона, позавидуют многие – шесть голов и передача в четырех турах [РПЛ]. Такой игрой он дал ответ многим скептикам относительно своего возвращения в наш футбол и своей формы.

    Высокая результативность подтверждает профессиональный статус Артема. Футболиста из сборной выгнать можно, но сборную из футболиста нет.

    Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо – расходятся они во взглядах.

    Артем пусть не снижает темп и сохраняет патриотический настрой, признание и реализация будут обеспечены», – сказал Терюшков.

    • Карпин имеет российское и эстонское гражданства.
    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
    • Ему не хватает 1 гола до бомбардирского рекорда команды.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.04.2023 19:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5669

      Дядя Серёжа 7 апреля, 06:06

      Комильфо - это значит приличный, соответствующий правилам хорошего тона....
      Депутаты призывают не использовать иностранный лексикон, но с таким набором депутатов как Терюшков это не комильфо

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      Рейтинг: +5827

      ySS 6 апреля, 22:09

      У сайта тренд поставлять комменты всяких случайных персонажей и разных неадекватов.
      Тереюшков, роднина, зарема, радимов, кОнчельскис и др.

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      Рейтинг: +665

      Snerg 6 апреля, 21:32

      Ребят как создать петицию? Терюшков развалил Химки и тут свою пасть раскрывает, или поддержите, завтра все равно создам

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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 6 апреля, 20:25

      Кто это вообще? Не, хер с ней, со сборной, которой чтобы с Ираком сыграть надо попросить... Но, @ля, этот &о#д0н вообще кто такой, чтобы об этом говорить??? Не задаваясь даже вопросом, что и откуда эта $у&а знает о футболе, какое, @ля, право это ничтoжecтвo и где высосало так рассуждать о Ваоере Карпине - вообще безотносительно качеств последнего и его успехов на поприще главного тренера сборной. Ты, грязь из-под ногтей вообще каким органом заговорила?!

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      Рейтинг: +19411

      Cleaner > momwig_ 6 апреля, 21:18

      Вы считаете, что текст с матерными выражениями делает Вас круче? Ошибаетесь...(((

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      Рейтинг: +14196

      Алексей З > momwig_ 7 апреля, 07:54

      Ну вот ты изрыгаешь свою точку зрения , Терюшков свою, имеет право.
      Обмен мнениями , а не голимое оскорбление приветствуется.

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