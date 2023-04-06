Терюшков: «Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо»

Комильфо - это значит приличный, соответствующий правилам хорошего тона....
Депутаты призывают не использовать иностранный лексикон, но с таким набором депутатов как Терюшков это не комильфо
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков порассуждал о том, что Артема Дзюбу не вызывают в сборную России.
Главный тренер национальной команды Валерий Карпин в условиях отстранения отказался от приглашения футболистов старше 30 лет.
«Темпу, который взял Артем на старте весенней части сезона, позавидуют многие – шесть голов и передача в четырех турах [РПЛ]. Такой игрой он дал ответ многим скептикам относительно своего возвращения в наш футбол и своей формы.
Высокая результативность подтверждает профессиональный статус Артема. Футболиста из сборной выгнать можно, но сборную из футболиста нет.
Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо – расходятся они во взглядах.
Артем пусть не снижает темп и сохраняет патриотический настрой, признание и реализация будут обеспечены», – сказал Терюшков.
- Карпин имеет российское и эстонское гражданства.
- 34-летний Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
- Ему не хватает 1 гола до бомбардирского рекорда команды.