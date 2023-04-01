Черышев рассказал о «шокирующем» сообщении от Моуринью после дебюта за сборную России

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Бывший игрок сборной России Денис Черышев рассказал о реакции Жозе Моуринью на дебют игрока в команде. Они пересекались в «Реале».
«Я дебютировал за сборную при Фабио Капелло. После игры приходит сообщение: «Готовьтесь, со следующей недели вы тренируетесь с основой «Реала». Подпись: Жозе Моуринью. Я был в шоке», – сказал Черышев.
- Игрок – воспитанник «Реала».
- Черышев провел за «Реал» в Примере 2 матча (2009-2016 годы).
- Сейчас игрок в «Венеции».