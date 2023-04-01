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    Черышев рассказал о «шокирующем» сообщении от Моуринью после дебюта за сборную России

    Бывший игрок сборной России Денис Черышев рассказал о реакции Жозе Моуринью на дебют игрока в команде. Они пересекались в «Реале».

    «Я дебютировал за сборную при Фабио Капелло. После игры приходит сообщение: «Готовьтесь, со следующей недели вы тренируетесь с основой «Реала». Подпись: Жозе Моуринью. Я был в шоке», – сказал Черышев.

    • Игрок – воспитанник «Реала».
    • Черышев провел за «Реал» в Примере 2 матча (2009-2016 годы).
    • Сейчас игрок в «Венеции».

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    Источник: Relevo

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    01.04.2023 22:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6044

      AtticusFinch 1 апреля, 23:47

      Следующим сообщением от Моуриньо было поздравляем - Вы выиграли миллион , а потом Вам одобрена кредит на любую сумму!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11415

      alp 1 апреля, 22:57

      а потом я проснулся

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka > alp 1 апреля, 23:24

      Вроде взрослый , а на спам ведётся .

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