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  • Вратарь лондонского «Арсенала» объяснил, почему решил играть за Колумбию, а не за Россию

Вратарь лондонского «Арсенала» объяснил, почему решил играть за Колумбию, а не за Россию

28 марта 2023, 07:38
4

Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко объяснил решение выступать за сборную Колумбии, а не за Россию.

– В феврале прошлого года был твой последний контакт с РФС?

– Да. Меня вызвали на маленький турнир в Хорватии, но я там не сыграл. И потом больше не вызывали.

– Российские СМИ утвердительно пишут: ты уже выбрал окончательно Колумбию. Ты пока не можешь это подтвердить?

– Ну смотри: после турнира с Россией в Хорватии я прошел сборы со сборной Колумбии. Потом пришло 24 февраля, и Россия вышла из УЕФА (российские команды отстранили – прим. «Бомбардира»). Ситуация стала сложнее и остается такой же сложной.

  • Федорущенко имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
  • В ноябре 2021 года его привлекли к тренировкам с главной командой «Арсенала».
  • Вратарю 17 лет.

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Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Арсенал Колумбия Россия
Комментарии (4)
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lNeTl
1679980316
Красавчег, всё правильно делаешь!
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R-W_warrior
1679980665
О! Кто это? Впервые слышу. Несмотря на то, что, якобы, в сборную привлекался...
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SLADE2019
1679986080
Чем мнение некой Заремы надо-не надо тиражировать, лучше бы про таких как Федорущенко писали, если таковые кроме него есть. Можно подумать в изобилии русские в АПЛ играют. Я вот только сейчас о нем узнал.
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