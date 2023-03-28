Вратарь лондонского «Арсенала» объяснил, почему решил играть за Колумбию, а не за Россию

Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко объяснил решение выступать за сборную Колумбии, а не за Россию.
– В феврале прошлого года был твой последний контакт с РФС?
– Да. Меня вызвали на маленький турнир в Хорватии, но я там не сыграл. И потом больше не вызывали.
– Российские СМИ утвердительно пишут: ты уже выбрал окончательно Колумбию. Ты пока не можешь это подтвердить?
– Ну смотри: после турнира с Россией в Хорватии я прошел сборы со сборной Колумбии. Потом пришло 24 февраля, и Россия вышла из УЕФА (российские команды отстранили – прим. «Бомбардира»). Ситуация стала сложнее и остается такой же сложной.
- Федорущенко имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
- В ноябре 2021 года его привлекли к тренировкам с главной командой «Арсенала».
- Вратарю 17 лет.
Источник: Sport24