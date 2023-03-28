Вратарь лондонского «Арсенала» объяснил, почему решил играть за Колумбию, а не за Россию

Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко объяснил решение выступать за сборную Колумбии, а не за Россию.

– В феврале прошлого года был твой последний контакт с РФС?

– Да. Меня вызвали на маленький турнир в Хорватии, но я там не сыграл. И потом больше не вызывали.

– Российские СМИ утвердительно пишут: ты уже выбрал окончательно Колумбию. Ты пока не можешь это подтвердить?

– Ну смотри: после турнира с Россией в Хорватии я прошел сборы со сборной Колумбии. Потом пришло 24 февраля, и Россия вышла из УЕФА (российские команды отстранили – прим. «Бомбардира»). Ситуация стала сложнее и остается такой же сложной.