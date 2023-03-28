Ловчев: «Сборная России ничуть не лучше Ирака – нельзя звать в команду туристов»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев недоволен игрой сборной России против Ирака.

Россияне победили со счетом 2:0.

Команда прервала серию из 3 ничьих подряд.

«На мой взгляд, по тому, как мы играли, мы ничуть не лучше Ирака, но у нас продолжается поиск то ли костяка сборной, то ли оптимального состава.

По-моему, Карпин посмотрел уже всех, кого было можно и время определиться. Но в итоге мы видим, что ошибки совершают те, кого Карпин давным давно знает.

Например, вратарь Песьяков – из-за него в первом тайме чуть не пропустили два мяча. Осипенко – от него убегают.

С положительной стороны запомнились Пиняев и Обляков – за счет своего дриблинга именно они обостряли игру. Но это индивидуальные усилия.

Все остальное – это как будто представители бесхарактерного поколения, когда все хорошо, стремиться особо не к чему.

Конфликт Карпина и министра спорта Матыцина? Не могу себе представить Бескова и Лобановского, Качалина, Симоняна – чтобы они сказали фразу «не держусь за место».

Как бы ты ни думал, что бы ты ни хотел показать команде, на самом деле аудитория и, на мой взгляд, команда считывает одно – тебе команда похрену.

Понимаю, что Карпин такой человек, но эти слова оптимизма не добавляют. Плюс время такое, когда нас душат со всех сторон – а тренер говорит такое.

Понимаю, что состав не самый сильный. Но пора уже определиться в костяке и наигрывать. Нельзя постоянно ставить новый состав. Иначе вот эти новые составы, слова про «ни к чему не готовимся», приводят к тому, что команда становится туристической сборной России.

После одной из игр я должен был выйти в эфир на «Матче» – по скайпу, но не получилось. Я в шоке был от того, что коллеги Шалимов, Рахимов и Аршавин искали оправдания сборной.

Ребята, вы игроки сборной в прошлом, хорошие футболисты. Нельзя это оправдывать – футболистам и тренеру надо дать понять, что относиться так к сборной нельзя. Нельзя звать туристов. Страну надо представлять достойно.

Сборная – это результат. Самое красивое в футболе – счет на табло. Мы сильнее Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Ирака – с этой мыслью надо ехать в сборную и это надо подтверждать. А для всего остального есть отпуск», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.