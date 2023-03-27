«Согласен с Матыциным»: Погребняк поддержал критику министра спорта в адрес Карпина

Павел Погребняк не стал заступаться за главного тренера сборной России Валерия Карпина.
- Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.
- Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.
- Милонов назвал Карпина «обиженкой».
«Согласен с Олегом Матыциным насчет его слов про Карпина. Главный тренер сборной России высказался некрасиво.
Если Министр спорта РФ так говорит, значит, есть, чему быть недовольным. Мы не играем в каких-то турнирах, поэтому не знаю, какие меры будет принимать РФС в связи с неудачными результатами нашей сборной.
Нравится ли мне работа Карпина? Он на слуху, c «Ростовом» идет на втором месте. Может быть, не нужны никакие перемены. Я не знаю, как ответить», – заявил Погребняк.
Источник: «РБ Спорт»