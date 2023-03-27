«Согласен с Матыциным»: Погребняк поддержал критику министра спорта в адрес Карпина

Павел Погребняк не стал заступаться за главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.

Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.

Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«Согласен с Олегом Матыциным насчет его слов про Карпина. Главный тренер сборной России высказался некрасиво.

Если Министр спорта РФ так говорит, значит, есть, чему быть недовольным. Мы не играем в каких-то турнирах, поэтому не знаю, какие меры будет принимать РФС в связи с неудачными результатами нашей сборной.

Нравится ли мне работа Карпина? Он на слуху, c «Ростовом» идет на втором месте. Может быть, не нужны никакие перемены. Я не знаю, как ответить», – заявил Погребняк.