«Это его кумир с детства!»: Яровинский рассказал, чью футболку подарил Слуцкому на юбилей

Олег Яровинский рассказал о подарке для Леонида Слуцкого на 50-летний юбилей.
– Что вы подарили Слуцкому на 50-летие?
– Вместе с его агентом Кристианом Эмиле и Мишей Бутовским, врачом «Рубина», купили на аукционе игровую футболку Марадоны. Аутентичную, «подтвержденную».
Красиво упаковали, сделали рамочку. Еще сняли небольшой фильм в Неаполе. Тогда был ковид, проехать невозможно, но кое-что из знаковых мест подснять удалось.
Здесь Марадона жил, там обедал... Даже с дрона снимали! Сначала все смотрели это кино, а потом вынесли майку.
– Майка «Наполи»?
– Нет, сборной. Очень старались, но футболку «Наполи» не нашли.
– Наверное, счет на десятки тысяч долларов?
– Нет-нет. Что-то около 9 тысяч евро. Это ж с рядовой игры, а не какая-то особенная. В которой забивал англичанам, например.
– Та тоже побывала на аукционе. Ушла за колоссальные деньги. Где искать такие раритеты?
– В Британии целая индустрия. Люди обмениваются, продают, покупают... Проводятся громадные аукционы. Можешь приобрести хоть бутсы, хоть майки.
– Кто произнес: «Давайте купим Слуцкому майку Марадоны»?
– Я!
– Почему?
– Потому что точно знаю: Марадона – его кумир. С детства!