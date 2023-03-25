«Это его кумир с детства!»: Яровинский рассказал, чью футболку подарил Слуцкому на юбилей

Олег Яровинский рассказал о подарке для Леонида Слуцкого на 50-летний юбилей.

– Что вы подарили Слуцкому на 50-летие?

– Вместе с его агентом Кристианом Эмиле и Мишей Бутовским, врачом «Рубина», купили на аукционе игровую футболку Марадоны. Аутентичную, «подтвержденную».

Красиво упаковали, сделали рамочку. Еще сняли небольшой фильм в Неаполе. Тогда был ковид, проехать невозможно, но кое-что из знаковых мест подснять удалось.

Здесь Марадона жил, там обедал... Даже с дрона снимали! Сначала все смотрели это кино, а потом вынесли майку.

– Майка «Наполи»?

– Нет, сборной. Очень старались, но футболку «Наполи» не нашли.

– Наверное, счет на десятки тысяч долларов?

– Нет-нет. Что-то около 9 тысяч евро. Это ж с рядовой игры, а не какая-то особенная. В которой забивал англичанам, например.

– Та тоже побывала на аукционе. Ушла за колоссальные деньги. Где искать такие раритеты?

– В Британии целая индустрия. Люди обмениваются, продают, покупают... Проводятся громадные аукционы. Можешь приобрести хоть бутсы, хоть майки.

– Кто произнес: «Давайте купим Слуцкому майку Марадоны»?

– Я!

– Почему?

– Потому что точно знаю: Марадона – его кумир. С детства!