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Комличенко рассказал, что его разочаровало в Тегеране

24 марта 2023, 23:36
4

Форвард сборной России Николай Комличенко пожаловался на быт в Тегеране, где команда накануне провела товарищеский матч с Ираном (1:1).

– В бытовом плане как провели эти дни в Тегеране?

– Мне не особо понравилось в бытовом плане. Что-то все на очень низком уровне, если честно.

По сравнению с Ташкентом, где мы играли против Узбекистана свой прошлый матч. Там был повыше уровень именно комфорта.

А здесь, в Тегеране, как-то в отеле проблемы были в целом. И с питанием в частности. Передвижение не прямо на высоком уровне. Не говоря уже об интернете.

– Вы тоже, как и журналисты, мучились с Wi-Fi, доступом в соцсети, мессенджеры?

– Мучились – это мягко сказано. Вообще, у меня в комнате ничего не ловило – надо в коридоре сидеть, чтобы куда-то подключиться.

Прям как 10 лет назад в России, если помните, когда в некоторых местах тоже надо было куда-то выходить, чтобы поймать интернет. Но это мелочи.

Все равно основные мысли были о подготовке к игре.

– Что имели в виду под проблемами с питанием?

– Качество продуктов такое... У нас в России намного лучше. Намного. Даже не знаю, на сколько уровней выше.

  • Россия не выиграла 3 матча подряд.
  • 26 марта россияне примут Ирак.
  • Россия отстранена от официальных международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Россия Иран Ростов Комличенко Николай
Комментарии (4)
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neim
1679714381
Ещё три такие игры и вас даже с Ираном и Ираком играть не позовут, в Африку поедете, проверять уровень комфорта на местных стадионах. Зажрались грубо говоря ! ((( .
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АЛЕКС 58
1679720525
Ответ на все вопросы о составе сборной,самоотдаче,патриотизме....Зажравшиеся твари.
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SLADE2019
1679732912
Ну а что он хотел в стране, которая уже не помнит сколько лет под санкциями? В Иране в априори не может быть так комфортно, как в Узбекистане, а еда, такой же качественной, как у нас. А про быт, в принципе было интересно узнать. Игру все мы сами видели, в том числе и его.
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balam
1679741031
Колян,а че насчет бухла?
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