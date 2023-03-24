Комличенко рассказал, что его разочаровало в Тегеране

Форвард сборной России Николай Комличенко пожаловался на быт в Тегеране, где команда накануне провела товарищеский матч с Ираном (1:1).

– В бытовом плане как провели эти дни в Тегеране?

– Мне не особо понравилось в бытовом плане. Что-то все на очень низком уровне, если честно.

По сравнению с Ташкентом, где мы играли против Узбекистана свой прошлый матч. Там был повыше уровень именно комфорта.

А здесь, в Тегеране, как-то в отеле проблемы были в целом. И с питанием в частности. Передвижение не прямо на высоком уровне. Не говоря уже об интернете.

– Вы тоже, как и журналисты, мучились с Wi-Fi, доступом в соцсети, мессенджеры?

– Мучились – это мягко сказано. Вообще, у меня в комнате ничего не ловило – надо в коридоре сидеть, чтобы куда-то подключиться.

Прям как 10 лет назад в России, если помните, когда в некоторых местах тоже надо было куда-то выходить, чтобы поймать интернет. Но это мелочи.

Все равно основные мысли были о подготовке к игре.

– Что имели в виду под проблемами с питанием?

– Качество продуктов такое... У нас в России намного лучше. Намного. Даже не знаю, на сколько уровней выше.