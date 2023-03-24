Зарема: «Я бы очень не хотела, чтобы «Спартак» играл, как сборная России против Ирана»

Вряд ли во всем мире найдется хоть один человек, который хотел бы, чтобы его любимая команда играла, как сборная России вчера.
Зарема Салихова прокомментировала игру сборной России в матче с Ираном.
- Итоговый счет – 1:1.
- Оба гола были забиты с пенальти.
- Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.
«Я бы очень не хотела, чтобы московский «Спартак» играл, как сборная России в этом матче.
Приятно, что лучшим на поле был игрок «Спартака» Антон Зиньковский», – сказала супруга Леонида Федуна.
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