Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зарема: «Я бы очень не хотела, чтобы «Спартак» играл, как сборная России против Ирана»

    Зарема Салихова прокомментировала игру сборной России в матче с Ираном.

    • Итоговый счет – 1:1.
    • Оба гола были забиты с пенальти.
    • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

    «Я бы очень не хотела, чтобы московский «Спартак» играл, как сборная России в этом матче.

    Приятно, что лучшим на поле был игрок «Спартака» Антон Зиньковский», – сказала супруга Леонида Федуна.

    Новости по теме
    Газзаев прокомментировал ничью сборной России с Ираном
    «Антиреклама футбола в стране»: Егоров – об игре сборной России 3
    «Счет должен был быть разгромным»: Федун оценил игру сборной России с Ираном 5
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:34
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +983

      SLADE2019 9 часов назад

      Вряд ли во всем мире найдется хоть один человек, который хотел бы, чтобы его любимая команда играла, как сборная России вчера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1821

      gor77 9 часов назад

      Блин, бомбардир.((((
      У вас главный редактор подписан только на Зарему, водоплавающего шоумена Губерниева, Уткина и прочее в этом направлении???))))
      А мнения просто футбольных специалистов вы по определению не хотите копировать у себя на сайте?)))))))
      В конце концов, делали хотя бы перепечатку с матч-тв. Там иногда здравые мысли говорят люди, которые играли в футбол.
      А если кто-то из ваших подписчиков хочет выложить ссылку на футбольную тему, вы незамедлительно баните этого человека.(((((( Как-то не правильно. Да?))))
      Например:
      УЕФА начал расследование против «Барселоны» по делу о подкупе судей.
      «Барселоне» может грозить отстранение от Лиги чемпионов на один сезон, вне зависимости от решения испанского суда...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18307

      ilichkadr > gor77 9 часов назад

      Здесь главное не мнение футбольных специалистов, а замануха. Народ ведётся на Зарему и ей подобных. Чем больше комментов(любых) у инфы, тем лучше для её создателя.
      P.S. Школота грузит посредством копирования из таких же источников как и бомбардир.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1338

      Suvorov51 9 часов назад

      Не хочу оправдывать Валеру, но то что Ростов при нем показывает нормальную игру спора нет, да бывают провалы как и у всех команд, но что бы не говорили Ростов находится в верху таблицы, а вот какой у него состав это другое дело, посмотрите кто у него в составе, по составу это 10-12 команда, так что успокойтесь и продолжайте завидовать, это я про таких как МОСТОВОЙ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3417

      fakeid > Suvorov51 7 часов назад

      промквас

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5571

      Дядя Серёжа 10 часов назад

      Я бы очень не хотела, чтобы «Спартак» играл, как сборная России против Ирана»...
      И Воронеж, Оренбург, Ростов в конце концов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 час назад

      Федун, ну сыграй по другому... ролевые...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      eugen-han 10 часов назад

      То есть она признает гений Карпина!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 17 часов назад

      Вообще разные вещи...до конца верил, что есть какой-то ум у неё...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21659

      Persona_non_Grata > Sky Spartak 1 час назад

      Начни с начала ... ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11