Зарема: «Я бы очень не хотела, чтобы «Спартак» играл, как сборная России против Ирана»

Зарема Салихова прокомментировала игру сборной России в матче с Ираном.

Итоговый счет – 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти.

Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

«Я бы очень не хотела, чтобы московский «Спартак» играл, как сборная России в этом матче.

Приятно, что лучшим на поле был игрок «Спартака» Антон Зиньковский», – сказала супруга Леонида Федуна.