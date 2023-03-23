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    Комличенко рассказал, чего не хватает сборной России

    Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился впечатлениями после товарищеского матча с Ираном.

    • Результат встречи – 1:1.
    • Оба гола были забиты с пенальти.
    • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

    – Первый матч после длинной паузы, какие ощущения?

    – Хорошая игра, интенсивная. Соперник непростой. Считаю, что нам всe равно не хватает сыгранности, есть некоторые моменты недопонимания.

    – Показалось, что иранцы в конце первого тайма поджали.

    – Да, в первом тайме мы то ли чуть «подзадышали», то ли расслабились после гола, то ли в запару попали, непонятно.

    Во втором тайме полегче было, но что‑то после гола пошло не так, не знаю. В принципе команда билась нормально, так считаю. Именно как команда, ребята отдавались полностью.

    – Иран – участник чемпионата мира. Как на фоне этой команды выглядела наша сборная? Результатом можно быть довольным?

    – Не знаю. Хочется выигрывать. Но не знаю, как реагировать. 1:1. Не могу сказать, хорошо это или плохо, надо от игры отталкиваться, будем смотреть.

    – С Ираком другой футбол увидим?

    – Да, постараемся, конечно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18312

      житель СПб 14 минут назад

      Болтовня и отсутствие самокритичности.

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