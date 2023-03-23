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Комличенко рассказал, чего не хватает сборной России

23 марта 2023, 22:34
9

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился впечатлениями после товарищеского матча с Ираном.

  • Результат встречи – 1:1.
  • Оба гола были забиты с пенальти.
  • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

– Первый матч после длинной паузы, какие ощущения?

– Хорошая игра, интенсивная. Соперник непростой. Считаю, что нам всe равно не хватает сыгранности, есть некоторые моменты недопонимания.

– Показалось, что иранцы в конце первого тайма поджали.

– Да, в первом тайме мы то ли чуть «подзадышали», то ли расслабились после гола, то ли в запару попали, непонятно.

Во втором тайме полегче было, но что‑то после гола пошло не так, не знаю. В принципе команда билась нормально, так считаю. Именно как команда, ребята отдавались полностью.

– Иран – участник чемпионата мира. Как на фоне этой команды выглядела наша сборная? Результатом можно быть довольным?

– Не знаю. Хочется выигрывать. Но не знаю, как реагировать. 1:1. Не могу сказать, хорошо это или плохо, надо от игры отталкиваться, будем смотреть.

– С Ираком другой футбол увидим?

– Да, постараемся, конечно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Иран Комличенко Николай
Комментарии (9)
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житель СПб
1679600760
Болтовня и отсутствие самокритичности.
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derrik2000
1679602857
Зачем вообще "турЫстов" спрашивать что-то о футболе. "Как отдохнули?" "Какие были экскурсии?" Вот какие вопросы им нужно задавать! А то "матч", как играли", что будет в игре с Ираком"... Обалдел журналюшка, что ли? )))
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paracetamol
1679605653
А я скажу, кто лишний в сборной - это Комличенко!
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tushkanlz
1679626268
Что-то кому-то где-то не тому в запару отдавались полностью...хорошо это или плохо.. отдавались..будем смотреть.
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Дядя Серёжа
1679638270
Комличенко рассказал, чего не хватает... А лишнего? Или лишних?
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yorgenbarenz
1679640883
Сборной не хватает веника.Большого.Смести вас в мусорное ведро.
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NewLife
1679653579
Игрокам, которые так оценивают игру сборной, не место в ней.
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