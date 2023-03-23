Комличенко рассказал, чего не хватает сборной России

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился впечатлениями после товарищеского матча с Ираном.

Результат встречи – 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти.

Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

– Первый матч после длинной паузы, какие ощущения?

– Хорошая игра, интенсивная. Соперник непростой. Считаю, что нам всe равно не хватает сыгранности, есть некоторые моменты недопонимания.

– Показалось, что иранцы в конце первого тайма поджали.

– Да, в первом тайме мы то ли чуть «подзадышали», то ли расслабились после гола, то ли в запару попали, непонятно.

Во втором тайме полегче было, но что‑то после гола пошло не так, не знаю. В принципе команда билась нормально, так считаю. Именно как команда, ребята отдавались полностью.

– Иран – участник чемпионата мира. Как на фоне этой команды выглядела наша сборная? Результатом можно быть довольным?

– Не знаю. Хочется выигрывать. Но не знаю, как реагировать. 1:1. Не могу сказать, хорошо это или плохо, надо от игры отталкиваться, будем смотреть.

– С Ираком другой футбол увидим?

– Да, постараемся, конечно.