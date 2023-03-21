Карпин ответил на вопрос, нужны ли ему Малком и Клаудиньо в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о натурализации бразильцев Малкома и Клаудиньо.

— РФС дал мне пояснение, что через некоторое время Малком и Клаудиньо могут сыграть за сборную. Ваше мнение при этом спрашивали?

— Нет.

— В будущем эти игроки могут вам пригодиться?

— Может, меня уже не будет. Когда это? Через два года? Может, многое изменится. Я так понимаю, что этим РФС занимался.