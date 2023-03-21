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    Карпин ответил на вопрос, нужны ли ему Малком и Клаудиньо в сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о натурализации бразильцев Малкома и Клаудиньо.

    — РФС дал мне пояснение, что через некоторое время Малком и Клаудиньо могут сыграть за сборную. Ваше мнение при этом спрашивали?

    — Нет.

    — В будущем эти игроки могут вам пригодиться?

    — Может, меня уже не будет. Когда это? Через два года? Может, многое изменится. Я так понимаю, что этим РФС занимался.

    • Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства футболистам 24 февраля 2023 года.
    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Их контракты с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18022

      paracetamol 48 секунд назад

      Побыстрее бы от тебя избавиться!

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      Рейтинг: +6324

      Давид59 46 минут назад

      Одно из двух. К тому времени либо ишак сдохнет, либо эмир

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