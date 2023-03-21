Карпин ответил на вопрос, нужны ли ему Малком и Клаудиньо в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о натурализации бразильцев Малкома и Клаудиньо.
— РФС дал мне пояснение, что через некоторое время Малком и Клаудиньо могут сыграть за сборную. Ваше мнение при этом спрашивали?
— Нет.
— В будущем эти игроки могут вам пригодиться?
— Может, меня уже не будет. Когда это? Через два года? Может, многое изменится. Я так понимаю, что этим РФС занимался.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства футболистам 24 февраля 2023 года.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Их контракты с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
Источник: «Спорт-Экспресс»