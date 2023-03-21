Карпин объяснил, почему не вызвал Чалова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор нападающих для участия в мартовских товарищеских матчах национальной команды.

«Соболев не забил ни одного гола после возобновления сезона? Но отдал одну голевую передачу, а также забил ещe два «крота». По статистике, он не забил ни одного, но я же смотрю и вижу, что это чистые голы. То есть, если бы судьи засчитали, у него было бы два гола и одна передача в двух играх.

У Чалова три гола, один с пенальти. Для меня это не статистика, эти три гола для меня как два. И один мяч он забил в Кубке в пустые ворота: вратарь кое-как отбил, и Чалов головой тыркнул и забил.

Помимо статистики, есть много других вещей. Как он впишется в то, во что мы хотим играть. Он уже был у нас, я с ним знаком. Для двух игр достаточно трeх нападающих взять. Если что-то случится, то мы можем дозаявить. Я думаю, что клубы пойдут нам навстречу.

Касательно Тюкавина. Мы вызывали его больше года назад, потом он за молодeжку играл, им там нужно было выигрывать. Поэтому он ездил за них выступать. У нас Тюкавина больше года не было, я давно с ним не виделся и давно с ним не общался. В чeм проблема?» — сказал Карпин.