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    Карпин объяснил, почему не вызвал Чалова в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор нападающих для участия в мартовских товарищеских матчах национальной команды.

    «Соболев не забил ни одного гола после возобновления сезона? Но отдал одну голевую передачу, а также забил ещe два «крота». По статистике, он не забил ни одного, но я же смотрю и вижу, что это чистые голы. То есть, если бы судьи засчитали, у него было бы два гола и одна передача в двух играх.

    У Чалова три гола, один с пенальти. Для меня это не статистика, эти три гола для меня как два. И один мяч он забил в Кубке в пустые ворота: вратарь кое-как отбил, и Чалов головой тыркнул и забил.

    Помимо статистики, есть много других вещей. Как он впишется в то, во что мы хотим играть. Он уже был у нас, я с ним знаком. Для двух игр достаточно трeх нападающих взять. Если что-то случится, то мы можем дозаявить. Я думаю, что клубы пойдут нам навстречу.

    Касательно Тюкавина. Мы вызывали его больше года назад, потом он за молодeжку играл, им там нужно было выигрывать. Поэтому он ездил за них выступать. У нас Тюкавина больше года не было, я давно с ним не виделся и давно с ним не общался. В чeм проблема?» — сказал Карпин.

    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

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    Источник: «Фабрика футбола»

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    Сегодня, 10:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19189

      Cleaner 2 минуты назад

      Мне иногда кажется, что Карпин СОЗНАТЕЛЬНО вредит нашей сборной. Что для него, чем хуже она играет, тем лучше. Иначе ничем не объяснишь ни его выбор игроков в сборную, ни то, как она играет...(

      1
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      Рейтинг: +383

      eugen-han 3 минуты назад

      Всё по делу. В сборной должны играть сильнейшие.
      Правда по Комличенко вопрос, на который Карпину отвечать наверное не совсем удобно.

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      Рейтинг: +19189

      Cleaner 13 минут назад

      "Чалов головой тыркнул и забил"??? Валера, ты НЕАДЕКВАТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!.............(((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +2018

      Красногвардейчик 44 минуты назад

      Карпин с детства любил дельфинов

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