В «Спартаке» прокомментировали встречу клуба с боссами российских судей

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о встрече тренеров столичного клуба с руководителями судейского корпуса РФС.
«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», — сказал Зеленов.
- Ранее ЭСК подтвердила судейскую ошибку в пользу «Урала» в матче со «Спартаком».
- В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
- ЭСК признала, что VAR Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.
- Жабченко из-за этой ошибки отстранен от работы в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»