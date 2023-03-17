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    В «Спартаке» прокомментировали встречу клуба с боссами российских судей

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о встрече тренеров столичного клуба с руководителями судейского корпуса РФС.

    «Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», — сказал Зеленов.

    • Ранее ЭСК подтвердила судейскую ошибку в пользу «Урала» в матче со «Спартаком».
    • В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
    • ЭСК признала, что VAR Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.
    • Жабченко из-за этой ошибки отстранен от работы в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.03.2023 12:45
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    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19147

      Cleaner 8 часов назад

      А почему встреча закрытая??????????????????????? Бабла Спартак решил судейским боссам занести. Потому и закрытая. Как же СТЫДНО за Спартак!!!!.......(((((((((((((((((((((((((((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka 8 часов назад

      Чего там комментировать ? Приехали с каким-то чемоданчиком , уехали через 10 минут уже без него .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > Barmaleushka 7 часов назад

      Пожрать привозили. Б.мжи жи как ни как)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > R_a_i_n 7 часов назад

      Лица без определённого места жительства порой питаются лучше тех , у кого есть работа , квартира , паспорт гражданина РФ ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > Barmaleushka 7 часов назад

      Ну не знаю, не знаю... Тебе может и виднее.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1706

      22 raza chemp > Barmaleushka 7 часов назад

      В игре зинита с динамо все видели кто куда кому заносит, но даже это не помогло клубу из Рио-де-Жанейро обыграть динамо

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > R_a_i_n 7 часов назад

      У меня(если что) и работа и жилплощадь и даже паспорт имеется .
      Главное не наличие "гучи" в гардеробе и икры в холодильнике , а образ жизни .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > Barmaleushka 7 часов назад

      Да я ж не спорю, я же говорю, тебе виднее...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > R_a_i_n 7 часов назад

      Конечно , яж.б.о.м.ж. и мне виднее .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > Barmaleushka 7 часов назад

      Тебе виднее...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > R_a_i_n 7 часов назад

      Нет , нет , нет . Это тут "фсем" виднее .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > Barmaleushka 7 часов назад

      Ну про чемоданчик говорили не "фсе" а ты!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > R_a_i_n 6 часов назад

      "Чемоданчик" - это кроха , по сравнению с "горами" которые "фсе" наваливают .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21356

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 6 часов назад

      "Питерская фашбанда быстро подхватывает и раздувает до вселенского масштаба , любой намёк на скандальное событие вокруг Спартака" .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > Barmaleushka 6 часов назад

      Раз горы фсе наваливают, почему выхлоп только Питер получает? Может кто-то уже давно навалил и много?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > R_a_i_n 5 часов назад

      Это зависть .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 5 часов назад

      А где здесь скандальное событие ? Обычное дело , занесли , зарамсили ...
      Болелы Зенита не выражают ненависти к городам-героям , как нацики московские .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > Barmaleushka 4 часа назад

      Чему завидовать? Что все скупили на корню?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > R_a_i_n 4 часа назад

      Прям фсё ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > Barmaleushka 3 часа назад

      Прям фсё!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > R_a_i_n 3 часа назад

      А что у нас во "фсё" входит ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > Barmaleushka 3 часа назад

      Регламент, судей, все структуры футбольные, тв...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > R_a_i_n 3 часа назад

      Это чьи фантазии ?
      КДКашники , ЭСКи и пр. до уха решений в пользу Зенита приняли ? Регламент ? Ну если кому-то его календарь не нравится , это не значит "кто-то" скупил регламент . А кто-нибудь вообще искал судебные ошибки не в матчах Зенита . Тв ? Но это совсем лютая дичь .

      0
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      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > Barmaleushka 2 часа назад

      Да вам все лютая дичь! Со стороны все смотрится именно так, как я выше написал! Регламент, судьи и ТВ все под Газпромом(Зенитом). Хотя на тв последнее время ситуация немного меняется! Дудка наверно достала !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka > R_a_i_n 2 часа назад

      С какой стороны то ? Ты же не сторонний наблюдатель . Оппоненты не судят объективно .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1260

      Suvorov51 9 часов назад

      Не нодо этих встреч, судьи уже давно прикуплены ПРОМКВАСОМ, а что то изменить можно только одним путем убрать питерский ПРОМКАС от российского футбола, но этого не произайдет по одной причине дядя Миллер любит медальки и звездочки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20951

      derrik2000 9 часов назад

      Ага-ага.
      А ЧТО с игрочишками команды после "зимней спячки" стало: бездумно кривоногие носятся по полю - ни техничного приёма и передачи мяча, ни тебе какой-то КОНСТРУКТИВНОЙ ИГРЕ в атаке, если не считать ИНДИВИДУАЛЬНЫХ действий кого-то отдельно взятых...
      С ними-то что???
      Тоже судьи виноваты???
      ЛИЧНО МНЕ приятно первое место в каком бы то ни было турнире, когда оно завоёвано НЕ "благодаря", а "ВОПРЕКИ"!
      А Лукойл "принял эстафету" у киевского е.в.рея и бешеной башкирки и тоже стал апеллировать к судьям.
      НЕ НУЖНО ВАЛИТЬ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ!
      Вина судей в никаких результатах Спартака после зимней паузы намного меньше, чем рыжего и игрочишек!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +954

      Спартач80 > derrik2000 9 часов назад

      Одень уже себе аву бо.м.ж.атника,раз ты настолько туп...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21356

      Persona_non_Grata > derrik2000 6 часов назад

      О, узнаю анти спартаковского провокатора. Немного по прикидывался, но натура берет своё и говно полезло наружу (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20951

      derrik2000 > Persona_non_Grata 5 часов назад

      зарема, тебя уже киевский ж.ид в койке заждался, а ты всё ещё по интернету ползаешь.
      Скоро отставку получишь!
      )))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3281

      Эном айс 10 часов назад

      "Сидели пили вразнобой мадеру, старку, зверобой.."

      "Ели Мясо мужики, пивом запивали"
      Мележикова не звали..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1681

      Artemka444 10 часов назад

      Занесли как Барселона!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +971

      Конопляных дел мастер 10 часов назад

      За старое взялись. Возобновили контакты с судьями, обсудили условный стук в судейскую.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      Как ни крути, а Спартак – лидер сезона РПЛ по точным передачам в судейскую. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8114

      nik55 > ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      тебе срочно к врачу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель > ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      ты бы после игры с динамо вафелку свою расшатаную прикрыл

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17643

      NewLife 11 часов назад

      "закрытый процесс" "внутреннее дело"
      Зачем темнить ? Зассали? Это только дает основание подозревать Спартак в нечестной игре, или как мудаки в руководстве клуба портят его имидж на потеху немытым.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      Ныть будут или новую харчевню судьям отстроят спартачи. Гыгыгы

      5
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