В «Спартаке» прокомментировали встречу клуба с боссами российских судей

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о встрече тренеров столичного клуба с руководителями судейского корпуса РФС.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», — сказал Зеленов.