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  • В «Спартаке» прокомментировали встречу клуба с боссами российских судей

В «Спартаке» прокомментировали встречу клуба с боссами российских судей

17 марта 2023, 12:45
12

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о встрече тренеров столичного клуба с руководителями судейского корпуса РФС.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», — сказал Зеленов.

  • Ранее ЭСК подтвердила судейскую ошибку в пользу «Урала» в матче со «Спартаком».
  • В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
  • ЭСК признала, что VAR Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.
  • Жабченко из-за этой ошибки отстранен от работы в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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zenitforever2015
1679047293
Поляну накроют ?
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mamba9090909
1679047472
"Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом......." Сколько они туда занесли - это их внутреннее дело.))
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NewLife
1679047977
"закрытый процесс" "внутреннее дело" Зачем темнить ? Зассали? Это только дает основание подозревать Спартак в нечестной игре, или как мудаки в руководстве клуба портят его имидж на потеху немытым.
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Artemka444
1679050895
Занесли как Барселона!!!!
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Эном айс
1679051223
"Сидели пили вразнобой мадеру, старку, зверобой.." "Ели Мясо мужики, пивом запивали" Мележикова не звали..
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derrik2000
1679054834
Ага-ага. А ЧТО с игрочишками команды после "зимней спячки" стало: бездумно кривоногие носятся по полю - ни техничного приёма и передачи мяча, ни тебе какой-то КОНСТРУКТИВНОЙ ИГРЕ в атаке, если не считать ИНДИВИДУАЛЬНЫХ действий кого-то отдельно взятых... С ними-то что??? Тоже судьи виноваты??? ЛИЧНО МНЕ приятно первое место в каком бы то ни было турнире, когда оно завоёвано НЕ "благодаря", а "ВОПРЕКИ"! А Лукойл "принял эстафету" у киевского е.в.рея и бешеной башкирки и тоже стал апеллировать к судьям. НЕ НУЖНО ВАЛИТЬ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ! Вина судей в никаких результатах Спартака после зимней паузы намного меньше, чем рыжего и игрочишек!
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