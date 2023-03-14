Джикия прокомментировал упущенную победу «Спартака» в игре с «Уралом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ничьей с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Fonbet Кубка России.

— Сильно разочарованы результатом матча?

— Результат не тот, который хотелось бы. Но ничего страшного. Все только начинается. Мы не реализовали сами много хороших моментов.

— Как вам состояние поля?

— Не хочется говорить о поле, потому что за ним смотрят наши ребята, они делают все от себя возможное. Они поработают. То, что надо исправить, это факт.

— Где вы видели самое плохое поле?

— Я особо не смотрел. Все прекрасно знают, что, когда ты смотришь по телевизору — это одно. А когда приходишь на поле, понимаешь, что там все закрашено. Это проблема, с которой мы сталкиваемся из года в год. Футбол в феврале не самое лучшее занятие.