Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Джикия прокомментировал упущенную победу «Спартака» в игре с «Уралом»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ничьей с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Fonbet Кубка России.

    — Сильно разочарованы результатом матча?

    — Результат не тот, который хотелось бы. Но ничего страшного. Все только начинается. Мы не реализовали сами много хороших моментов.

    — Как вам состояние поля?

    — Не хочется говорить о поле, потому что за ним смотрят наши ребята, они делают все от себя возможное. Они поработают. То, что надо исправить, это факт.

    — Где вы видели самое плохое поле?

    — Я особо не смотрел. Все прекрасно знают, что, когда ты смотришь по телевизору — это одно. А когда приходишь на поле, понимаешь, что там все закрашено. Это проблема, с которой мы сталкиваемся из года в год. Футбол в феврале не самое лучшее занятие.

    • Ответный матч состоится в Екатеринбурге 5 апреля.
    • 4 марта команды сыграли 2:2 в чемпионате России.

    Новости по теме
    Федун похвалил Гончаренко после очередной ничьей со «Спартаком» 24
    Абаскаль считает, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» 16
    Гончаренко прокомментировал 16-матчевую серию «Урала» без поражений 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2023 23:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11