Джикия прокомментировал упущенную победу «Спартака» в игре с «Уралом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ничьей с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Fonbet Кубка России.
— Сильно разочарованы результатом матча?
— Результат не тот, который хотелось бы. Но ничего страшного. Все только начинается. Мы не реализовали сами много хороших моментов.
— Как вам состояние поля?
— Не хочется говорить о поле, потому что за ним смотрят наши ребята, они делают все от себя возможное. Они поработают. То, что надо исправить, это факт.
— Где вы видели самое плохое поле?
— Я особо не смотрел. Все прекрасно знают, что, когда ты смотришь по телевизору — это одно. А когда приходишь на поле, понимаешь, что там все закрашено. Это проблема, с которой мы сталкиваемся из года в год. Футбол в феврале не самое лучшее занятие.
- Ответный матч состоится в Екатеринбурге 5 апреля.
- 4 марта команды сыграли 2:2 в чемпионате России.
Источник: «Спорт-Экспресс»