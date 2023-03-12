Маслов объяснил, почему не считает Промеса легендой «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов отказался называть полузащитника Квинси Промеса легендой столичного клуба.

«Не буду никого записывать при жизни в легенды. Но, безусловно, Квинси внес огромный вклад в историю «Спартака».

Он забил огромное количество мячей и находится в топе даже среди русских футболистов. Это о многом говорит. Ему действительно важен «Спартак», — сказал Маслов.

В матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) Промес достиг отметки в 100 голов за клуб.

Квинси в команде с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?