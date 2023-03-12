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    Какой вы футболист?

    Маслов объяснил, почему не считает Промеса легендой «Спартака»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов отказался называть полузащитника Квинси Промеса легендой столичного клуба.

    «Не буду никого записывать при жизни в легенды. Но, безусловно, Квинси внес огромный вклад в историю «Спартака».

    Он забил огромное количество мячей и находится в топе даже среди русских футболистов. Это о многом говорит. Ему действительно важен «Спартак», — сказал Маслов.

    • В матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) Промес достиг отметки в 100 голов за клуб.
    • Квинси в команде с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2023 22:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17593

      NewLife 13 марта, 11:02

      Я считаю легендой того, чье имя люди ассоциируют с клубом и гордятся этим, например: Нетто, Симонян, Маслаченко, Бесков и Черенков.

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      Рейтинг: +341

      Romeo 123 13 марта, 00:12

      Преступник не может быть легендой, тем более .и дарас

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      Рейтинг: +3515

      serhio80 > Romeo 123 13 марта, 09:24

      За то ты станешь легендой у вшивых пи. дорасов)

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      Рейтинг: +341

      Romeo 123 > serhio80 13 марта, 10:50

      А что так бомбануло , что захрбкал?

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