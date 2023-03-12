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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-участник еврокубков «Черноморец» сообщил, когда планирует вернуться в РПЛ

    Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко рассказал о планах клуба на ближайшие годы.

    – У нас непростые задачи – в течение четырех-пяти лет выйти в РПЛ. Думаю, Константин Зырянов сам заведен этими задачами. Поэтому его сейчас заинтересовать могла бы только работа в «Барселоне» или «Реале».

    – Выйти в РПЛ – это амбициозно. Под это нужно соответствующее финансирование.

    – У нас прекрасные спонсоры – управляющая компания «Дело», компания «Рускон», замечательное сотрудничество с руководством города. Мы привели наш стадион ко второй категории. Надеемся, что весной он получит соответствующую лицензию для выступления в Первой лиге.

    – Для РПЛ нужен стадион первой категории. У вашей аренды есть перспективы развития?

    – Есть перспективы у этого стадиона. И инвестор готов строить новую арену. Сейчас идет поиск необходимой земли.

    • «Черноморец» с отрывом лидирует в своей группе Второй лиги.
    • Команды не было в РПЛ с 2003 года.
    • В 2001 году «Черноморец» играл в Кубке УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    12.03.2023 22:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +346

      crf575757 13 марта, 10:10

      Не говори гоп.......! Был я в Новороссийске на стадионе. Жалкое зрелище.

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