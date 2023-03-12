Экс-участник еврокубков «Черноморец» сообщил, когда планирует вернуться в РПЛ

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко рассказал о планах клуба на ближайшие годы.

– У нас непростые задачи – в течение четырех-пяти лет выйти в РПЛ. Думаю, Константин Зырянов сам заведен этими задачами. Поэтому его сейчас заинтересовать могла бы только работа в «Барселоне» или «Реале».

– Выйти в РПЛ – это амбициозно. Под это нужно соответствующее финансирование.

– У нас прекрасные спонсоры – управляющая компания «Дело», компания «Рускон», замечательное сотрудничество с руководством города. Мы привели наш стадион ко второй категории. Надеемся, что весной он получит соответствующую лицензию для выступления в Первой лиге.

– Для РПЛ нужен стадион первой категории. У вашей аренды есть перспективы развития?

– Есть перспективы у этого стадиона. И инвестор готов строить новую арену. Сейчас идет поиск необходимой земли.

«Черноморец» с отрывом лидирует в своей группе Второй лиги.

Команды не было в РПЛ с 2003 года.

В 2001 году «Черноморец» играл в Кубке УЕФА.

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