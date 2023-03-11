Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «***, обидно»: игрок «Факела» Калинин – о поражении от «Спартака»

    Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался после матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

    «Агрессия после матча? Ну *** [блин], обидно пропускать. Терпели-терпели, и на 87-й минуте такой гол. Навал. Поэтому такие эмоции были», – сказал Калинин на видео, размещенном в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.

    • Решающий гол у «Спартака» забил Кристофер Мартинс.
    • Дубль у Квинси Промеса.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол Соболева и назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом» 41
    ЭСК признала, что Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом» 21
    «Мы не жаловались»: «Спартак» – об обращении в ЭСК по итогам матча с «Факелом» 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +945

      SLADE2019 12 марта, 10:25

      Безусловно обидно пацану. Любой более менее расторопный защитник не позволил бы Мартинсу отличиться. Защитник же Факела в эпизоде с голом, как говорится концентрацию потерял. А Спартак, к моему большому сожалению подтвердил мои же слова, что до солидной игры ему, как до Парижа раком (пардон).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 12 марта, 07:51

      Привсем уважении к Факелу. не наиграли вы на ничейку, просто судил-мудила потешился, да и питерскую помойку потешил, а так без обид, не должны Вы иметь очки о которых так жалеете, хотя как спортсменов я Вас понимаю

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4900

      neveldomha 11 марта, 22:01

      Да не парься ты. Чуть чуть не хватило второсортных хрюль отправить в их любимое состояние депресняка. Молодцы, показали срамтаку их жалкую сущность.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3804

      lordmrv > neveldomha 11 марта, 22:10

      ушлёпище тихвинское, я ни когда не коверкал название клуба, за который ты, чмо, болеешь. Мне не хочется оскорблять нормальных болел. поэтому педикулёзный иди соси, как ты привык делать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      FCSpartakM 11 марта, 21:43

      То есть забивать с левого пенальти ему не обидно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 11 марта, 20:55

      Ещё как ***!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      эд100 11 марта, 20:50

      это фиаско братан...(закономерное) уж прости...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4078

      raritet 11 марта, 20:47

      А представляешь, Калинин, если бы этого гола не было бы? Даже мне трудно представить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +534

      эд100 > raritet 11 марта, 20:53

      неужто ссыкотно за чемпионство сизых?, не бойся, папа миля ещё подкинет кость со стола

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11