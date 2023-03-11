«***, обидно»: игрок «Факела» Калинин – о поражении от «Спартака»

Безусловно обидно пацану. Любой более менее расторопный защитник не позволил бы Мартинсу отличиться. Защитник же Факела в эпизоде с голом, как говорится концентрацию потерял. А Спартак, к моему большому сожалению подтвердил мои же слова, что до солидной игры ему, как до Парижа раком (пардон).
Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался после матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).
«Агрессия после матча? Ну *** [блин], обидно пропускать. Терпели-терпели, и на 87-й минуте такой гол. Навал. Поэтому такие эмоции были», – сказал Калинин на видео, размещенном в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.
- Решающий гол у «Спартака» забил Кристофер Мартинс.
- Дубль у Квинси Промеса.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
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