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    Абаскаль, Зобнин и Джикия устроили разборку с игроками «Спартака» в перерыве матча с «Факелом»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий после победы над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

    • «Спартак» вел 2:0 к 43-й минуте, но затем пропустил два быстрых гола и ушел на перерыв при счете 2:2.
    • Победный гол московская команда забила в концовке встречи.

    – Почему во втором тайме получилось забить только под самый конец?

    – В первом тайме у нас были непонятные пять минут. А во втором тайме спокойно играли, знали, что нам нужно делать. Были моменты, искали их. Нужно было кого-то заткнуть, затолкать.

    – Абаскаль устроил разборку в перерыве?

    – Да не только он, но и наши старшие ребята. Зобнин, Джикия устроили разборку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2023 19:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 11 марта, 19:52

      В команде должен быть батька, который может дать понять игроку, что он не то делает. Горлукович и Ковтут это очень хорошо делали.

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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 > Иван Петров 1986 11 марта, 19:55

      И Глушаков-Д. Комбаров-Ребров тоже "держали в тонусе" всех остальных.

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 > derrik2000 11 марта, 20:03

      А без этого нельзя.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > derrik2000 11 марта, 20:06

      О, ДА - глушаков делал всё что мог, вот только вы с ним одного поля ягоды ((( глушаков такой тонус в команде сделал ... (((

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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 > Иван Петров 1986 11 марта, 20:08

      Так и я о том.
      Когда в команде, пусть и способная, но безответственная относительная молодёжь, без "воспитателя" никак нельзя.
      Это тренер в ДЮСШ может на всех влиять морально, а во взрослой команде, да ещё и где сплошь евромиллионеры, приводить в чувство должна целая группа авторитетных людей.

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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 > Persona_non_Grata 11 марта, 20:09

      "бежи" бегом иск на смородину строчить!
      Или это завтра, а сёдни здесь тусишь???
      ))

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 > Persona_non_Grata 11 марта, 20:17

      Ты все перепутал - те ребята болели за команду, а про кого ты вспомнил стремились к лидерству во вред команде.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Иван Петров 1986 11 марта, 20:37

      О, да видел я на поле их старания !!!(((

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 > Persona_non_Grata 11 марта, 21:00

      А где ты Горлуковича видел или Ковтуна. Молод ты еще. А Глушаков это такое гавно, что я его спартаковцем и не считаю.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Иван Петров 1986 11 марта, 21:11

      Уважаемый, ты когда читаешь - читай вдумчиво и постарайся вникать в смысл прочитанного и увиденного ( впрочем это видимо и ко мне относится - не поняли друг друга ) - у меня даже рука не поднимается фамилию глушаков с заглавной буквы писать и на счет моей молодости ты погорячился, а ведь так хотелось бы что бы тут ты оказался прав ))) И когда я писал про "старания" на поле, то именно эту двуличную тварь имел ввиду...

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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov > Persona_non_Grata 12 марта, 09:01

      не бери близко, просто люди в скобочках и запятых не разбираются. слов понахватались)

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