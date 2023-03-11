Абаскаль, Зобнин и Джикия устроили разборку с игроками «Спартака» в перерыве матча с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий после победы над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Спартак» вел 2:0 к 43-й минуте, но затем пропустил два быстрых гола и ушел на перерыв при счете 2:2.

Победный гол московская команда забила в концовке встречи.

– Почему во втором тайме получилось забить только под самый конец?

– В первом тайме у нас были непонятные пять минут. А во втором тайме спокойно играли, знали, что нам нужно делать. Были моменты, искали их. Нужно было кого-то заткнуть, затолкать.

– Абаскаль устроил разборку в перерыве?

– Да не только он, но и наши старшие ребята. Зобнин, Джикия устроили разборку.

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