Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Конте обвинил Ришарлисона в эгоизме

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на резонансное заявление Ришарлисона.

    • После вылета команды из Лиги чемпионов бразилец сказал: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю».

    «Думаю, что Ришарлисон понял свою ошибку. Когда вы говорите «я, я, я», а не «мы», это означает, что вы думаете только о себе и вы эгоистичны. Я повторяю своим игрокам: если мы хотим построить что-то значительное, бороться за это и выиграть, то мы должны говорить «мы». Если мы говорим «я», то думаем только о себе. Парень все понял и извинился, что хорошо», – сказал Конте.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
    Конте хочет вернуться в Италию – его готовы пригласить два клуба 1
    АПЛ. Ассист Мудрика помог «Челси» победить «Лестер» (3:1), «Тоттенхэм» обыграл «Форест» (3:1) 3
    Источник: Football.London

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 10:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11