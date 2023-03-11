Конте обвинил Ришарлисона в эгоизме

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на резонансное заявление Ришарлисона.

После вылета команды из Лиги чемпионов бразилец сказал: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю».

«Думаю, что Ришарлисон понял свою ошибку. Когда вы говорите «я, я, я», а не «мы», это означает, что вы думаете только о себе и вы эгоистичны. Я повторяю своим игрокам: если мы хотим построить что-то значительное, бороться за это и выиграть, то мы должны говорить «мы». Если мы говорим «я», то думаем только о себе. Парень все понял и извинился, что хорошо», – сказал Конте.

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