«Не считаю это проблемой»: Аршавин – о брошенном банане в Вендела

Андрей Аршавин отреагировал на то, что в Ульяновске нашли человека, бросившего банан в Вендела во время кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3).
«В нашей стране не было такого лет 20. Не считаю, что это проблема.
Ну, молодой человек кинул. Венделу было неприятно, но я не слышал, что он акцентировал на этом внимание. Мне кажется, давно все исчерпано.
Что нашли – молодцы. Проблемы нет, частный случай, с ним разберутся, все нормально», – сказал Аршавин.
- КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.
- Полиция составила административный протокол на бросившего банан человека.
- Его обвинили в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
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Источник: «Матч ТВ»