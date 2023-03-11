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    Какой вы футболист?

    «Не считаю это проблемой»: Аршавин – о брошенном банане в Вендела

    Андрей Аршавин отреагировал на то, что в Ульяновске нашли человека, бросившего банан в Вендела во время кубкового матча «Волга»«Зенит» (0:3).

    «В нашей стране не было такого лет 20. Не считаю, что это проблема.

    Ну, молодой человек кинул. Венделу было неприятно, но я не слышал, что он акцентировал на этом внимание. Мне кажется, давно все исчерпано.

    Что нашли – молодцы. Проблемы нет, частный случай, с ним разберутся, все нормально», – сказал Аршавин.

    • КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.
    • Полиция составила административный протокол на бросившего банан человека.
    • Его обвинили в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2023 09:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +129

      biber ru 11 марта, 10:55

      Какая разница, что бросил, бросать ничего нельзя.

      1
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      Рейтинг: +1435

      ScarlettOgusania 11 марта, 10:43

      нашли проблему, где её нет, будто шоколадные зайцы не любят бананов)) а штраф в 500 тысяч надо отменить

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      Рейтинг: +18179

      житель СПб > ScarlettOgusania 14 марта, 22:22

      Почему? Вы что - расист?

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      Рейтинг: +1435

      ScarlettOgusania > житель СПб 23 часа назад

      в чём "расизм", в любви к бананам? я,так очень люблю этот фрукт) ты говори, да не заговаривайся

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      Рейтинг: +18179

      житель СПб > ScarlettOgusania 3 часа назад

      Вы же явно не дурак - так зачем прикидываетесь непонимающим? Это как средний палец показать - во всем мире понятно, что это означает (и судебные решения есть!). Так и банан, брошенный на поле - прямое проявление расизма. Так что именно Вы, уважаемый, не заговаривайтесь!

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      Рейтинг: +3916

      Ziklop 11 марта, 10:30

      создание бурной деятельности на поисках банонометателя, главное он и не прятался и денег у него нет чтоб откупиться от искателей.
      проблемы нет, но есть красивые отчёты о проделанной работе.

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